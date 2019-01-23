Восточный построили только на 25 процентов

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Гость 24 Января 2019 в 09:45:38
В прошлом году на стартовом комплексе космодрома были обнаружены критические дефекты. Там нашли многочисленные протечки и нарушения при работах с арматурой, а также пустоты, на устранение которых были выделены миллионы рублей.
По данным Генпрокуратуры, сумма ущерба от нарушений, допущенных при строительстве Восточного, превышает 10 миллиардов рублей. С 2014 года по фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел.
За готовность Восточного отвечал нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который до обновления правительства в мае 2018 года был вице-премьером, рассказывал сам чиновник в январском интервью РБК. По словам Рогозина, он дважды в месяц летал на космодром, чтобы подгонять строителей.
Первый пуск с Восточного, первого в России гражданского космодрома, состоялся в апреле 2016 года со второй попытки в присутствии президента Владимира Путина. Строительство объекта, начавшееся в 2012-м, сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих из-за задержек зарплаты. К маю 2016-го на возведенные там строения было потрачено более 84 миллиардов рублей.
https://lenta.ru/news/2019/01/23/vostochni/
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