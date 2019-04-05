Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу

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danilov 05 Апреля 2019 в 14:38:48
За происходящим в центре управления полетом «Хаябусы-2» можно было наблюдать в прямом эфире, а сейчас можно ознакомиться с записью трансляции.
Цель операции SCI (Small Carry-onImpactor experiment) — получить эмпирические данные о том, каким эффектом обладают на астероиды типа Рюгу (а это крайне распространенный тип астероидов С-класса) события импактного типа: т.е., например, столкновения с другими небесными телами. Энергия взрыва известна ученым, поэтому они могут экстраполировать полученные данные. Кроме того, «Хаябуса-2» сможет собрать образцы более глубоких слоев астероида, которые были ей недоступны в ходе предыдущей операции по забору грунта.
Точный эффект от подобного события крайне сложно предсказать — мы не так много знаем об астероидах, чтобы предсказывать «реакцию» Рюгу на взрыв бомбы; это и делает подобную операцию крайне интересной для исследователей. Ничего подобного прежде никогда не предпринималось. Даже возможные диаметры кратера разнятся от нескольких метров до нескольких десятков — хотя большинство моделей предсказывают, что он должен быть около 10 метров. Глубина же составит где-то 1/10 от диаметра, насколько можно судить по средним пропорциям всех известных нам кратеров на небесных телах.
Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу в районе кратера Колобок — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкийспускаемый аппарат MASCOT.
Источник: AP 2019