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Наука и техника
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
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danilov 05 Апреля 2019 в 14:38:48
В 04:56 по московскому времени японская автоматическая станция «Хаябуса 2» снизилась над поверхностью астероида Рюгу и сбросила на него бомбу с высоты около 500 метров. После этого она удалилась на безопасное расстояние, чтобы ее не задело осколками от взрыва. В 05:36 бомба должна была взорваться, создав кратер на астероиде. Об успехе детонации судить можно будет к концу апреля, а через два месяца «Хаябуса» вернется к месту взрыва, чтобы собрать образцы грунта, которые обнажил взрыв.

За происходящим в центре управления полетом «Хаябусы-2» можно было наблюдать в прямом эфире, а сейчас можно ознакомиться с записью трансляции.

Цель операции SCI (Small Carry-onImpactor experiment) — получить эмпирические данные о том, каким эффектом обладают на астероиды типа Рюгу (а это крайне распространенный тип астероидов С-класса) события импактного типа: т.е., например, столкновения с другими небесными телами. Энергия взрыва известна ученым, поэтому они могут экстраполировать полученные данные. Кроме того, «Хаябуса-2» сможет собрать образцы более глубоких слоев астероида, которые были ей недоступны в ходе предыдущей операции по забору грунта.

Точный эффект от подобного события крайне сложно предсказать — мы не так много знаем об астероидах, чтобы предсказывать «реакцию» Рюгу на взрыв бомбы; это и делает подобную операцию крайне интересной для исследователей. Ничего подобного прежде никогда не предпринималось. Даже возможные диаметры кратера разнятся от нескольких метров до нескольких десятков — хотя большинство моделей предсказывают, что он должен быть около 10 метров. Глубина же составит где-то 1/10 от диаметра, насколько можно судить по средним пропорциям всех известных нам кратеров на небесных телах.

Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу в районе кратера Колобок — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкийспускаемый аппарат MASCOT.

Источник: AP 2019
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  SVOY 05.04.2019 в 17:44:57   # 716726
Хуябуса
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