Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink

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едридмадрид 24 Мая 2019 в 14:10:55
"Успешный вывод спутников подтвержден", - сообщили в компании.
Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 8:30 нст (cтандартное Время В Ньюфаундленде) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Приблизительно через один час и две минуты после запуска на высоте 440 км спутники системы Starlink отделились от ракеты. Затем с иcпользованием собственной двигательной установки они должны были выйти на заданную орбиту с высотой 550 км.
Общая масса груза, выведенного на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стала самым большим для ее ракет, составила 18,5 тонн.
Тем временем многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You у берегов штата Флорида через 8,5 минут после старта ракеты.
Планы по созданию сети
60 спутников Starlink являются первыми из планируемых около 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
Как ранее сообщал владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, то есть вывести на орбиту 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.
SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.
https://www.interfax.ru/world/662297
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: spy от 24.05.2019 09:54:46Много ли у нас умельцев без антенно-приемопередающих устройств со спутниками "общаться"?
Действующие образцы которых по размерам близки к размерам ноутбуков, что для домашних условий не критично. Но вот удобней ли будет вместе со смартфоном приставки с антенной носить? Выходит, потребность в сотовой связи останется.
Кстати, в Казахстане несертифицированные приставки спутникового телевидения запрещают.
Причем исходя из общедоступных данных дороговизны инфраструктуры, вероятнее всего, услуга не будет бесплатной...
Но в то же время это означает почти полный крах всей индустрии мобильного интернета. Вангую что наши придумают что в рамках к примеру Таможенного союза будет запрещено слушать "голос Америки" , и утвердят установку каких-нибудь глушилок. Якобы для поддержки отечественных провайдеров, поднятия экономики итд
Цитата: divan от 24.05.2019 21:44:31На уровне процессора компактные антенны и передатчики в смартфонах, способные "достучаться" хотя бы до более низкой орбиты, создадут?
Quote:
А не спеши ты
нас их хоронить,
А у
нас них еще здесь дела.
А у
Цитата: Absolute от 24.05.2019 20:03:52Чисто для наглядности Quote:
Скорость полета спутника на орбите 27,392 км/час. Они это серьезно?
Скорость полета спутника на орбите 27,392 км/час. Они это серьезно?
В случае с глобальным спутниковым интернетом удержание на более низкой орбите спутника в одной "точке" проблематично, поэтому приходится количество ретранслирующих спутников увеличивать, а часть необходимых для функционирования всей системы - "подвешивать" на более высоких орбитах.
При этом диапазон частот совпадает с диапазоном спутникового телевидения, спутники которых "подвешены" на более высоких орбитах...
Цитата: divan от 24.05.2019 21:44:31У спутниковой связи есть существенная проблема в виде задержек. Снижение орбиты (кроме улучшения энергетических характеристик и связанных с ними размеров антенн с чувствительностью приемников с мощностью передатчиков) как раз и предназначено для уменьшения влияния этой проблемы. Quote:
Но в то же время это означает почти полный крах всей индустрии мобильного интернета.
Но в то же время это означает почти полный крах всей индустрии мобильного интернета.
Задержка распространения сигнала
Проблема задержки распространения сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые системы связи. Наибольшей задержкой обладают системы, использующие спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае задержка, обусловленная конечностью скорости распространения радиоволн, составляет примерно 250 мс, а с учётом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может составлять до 400 мс[32].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковая_связь#Задержка_распространения_сигнала
Проблема задержки распространения сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые системы связи. Наибольшей задержкой обладают системы, использующие спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае задержка, обусловленная конечностью скорости распространения радиоволн, составляет примерно 250 мс, а с учётом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может составлять до 400 мс[32].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковая_связь#Задержка_распространения_сигнала
По причине упомянутых задержек спутниковую голосовую связь неудобно использовать.
Причем для таких расстояний необходимо применение направленных антенн.
Так что не только размеры направленных антенн (которые даже для стационарных устройств продвигаемого спутникового интернета должны оперативно отслеживать направление источника приходящего сигнала) ограничивают применение в мобильной связи.
Если учитывать необходимость приобретения клиентских устройств и оплаты услуг, есть еще один нюанс: проталкивать эту технологию могут военные для управления беспилотниками. Причем не для самообороны...
SpaceX Илона Маска запустил на орбиту сразу 60 спутников. И это только начало https://www.bbc.com/russian/news-48392629
24 мая 2019
...
Все эти проекты предусматривают запуск спутников на низкую околоземную орбиту - менее двух тысяч километров от поверхности Земли. Это позволит минимизировать задержку в передаче данных, или проще говоря, уменьшит лаг.
...
SpaceX не так много рассказывает о ходе выполнения своего многомиллиардного плана по обеспечению планеты спутниковым интернетом.
В феврале прошлого года компания запустила спутники Tintin-A и Tintin-B для демонстрации технологии, но спутники, запущенные в четверг, выглядели совсем иначе.
Ранее в мае Илон Маск разместил в "Твиттере" фотографию спутников, запущенных в четверг. Оказалось, что они плоские.
В ходе брифинга для журналистов 15 мая Маск рассказал об устройстве аппаратов.
Каждый спутник весит 227 килограмм, оснащен несколькими антеннами с высокой пропускной способностью и одной солнечной батареей.
На спутниках установлены электрические двигатели на эффекте Холла, которые выбрасывают ионы криптона, чтобы обеспечить тягу.
Двигатель нужен для того, чтобы спутник мог подняться с высоты отделения от ракеты-носителя (440 километров) на рабочую орбиту (550 километров).
Кроме того электродвигатель нужен для того, чтобы спутник сохранял нужную ориентацию на орбите, а по истечении срока службы мог вернуться на Землю.
...
24 мая 2019
...
Все эти проекты предусматривают запуск спутников на низкую околоземную орбиту - менее двух тысяч километров от поверхности Земли. Это позволит минимизировать задержку в передаче данных, или проще говоря, уменьшит лаг.
...
SpaceX не так много рассказывает о ходе выполнения своего многомиллиардного плана по обеспечению планеты спутниковым интернетом.
В феврале прошлого года компания запустила спутники Tintin-A и Tintin-B для демонстрации технологии, но спутники, запущенные в четверг, выглядели совсем иначе.
Ранее в мае Илон Маск разместил в "Твиттере" фотографию спутников, запущенных в четверг. Оказалось, что они плоские.
В ходе брифинга для журналистов 15 мая Маск рассказал об устройстве аппаратов.
Каждый спутник весит 227 килограмм, оснащен несколькими антеннами с высокой пропускной способностью и одной солнечной батареей.
На спутниках установлены электрические двигатели на эффекте Холла, которые выбрасывают ионы криптона, чтобы обеспечить тягу.
Двигатель нужен для того, чтобы спутник мог подняться с высоты отделения от ракеты-носителя (440 километров) на рабочую орбиту (550 километров).
Кроме того электродвигатель нужен для того, чтобы спутник сохранял нужную ориентацию на орбите, а по истечении срока службы мог вернуться на Землю.
...