Китай активизирует усилия по разработке собственных чипов
danilov 31 Мая 2019 в 14:20:00
Москва, 30 мая - "Вести.Экономика". Китай активизирует усилия по разработке и производству полупроводников, чтобы снизить зависимость от поставок из США, пишет Financial Times.
Министерство финансов КНР на прошлой неделе объявило о налоговых льготах "для поддержки разработки интегральных схем и индустрии программного обеспечения", отменив корпоративные налоги для некоторых компаний на два года.
Прошлогодние ограничения США на поставки для китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp., а также недавние ограничения в отношении Huawei усилили стремление Пекина к снижению зависимости от импортных полупроводников.
Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий правительству полномочия блокировать сделки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, которые "представляют неприемлемый риск для национальной безопасности Соединенных Штатов".
После этого Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.
Из-за ограничительных мер, введенных США, о приостановке сотрудничества с Huawei объявил еще ряд компаний, в том числе британский разработчик микрочипов ARM.
Ситуация может усугубиться, если Вашингтон внесет в "черный список" другие китайские технологические компании, такие как Hikvision, Dahua, Megvii, iFlytek и Meiya Pico.
Хотя некоторые американские чипы могут быть заменены китайскими аналогами в ближайшие несколько лет, Пекин признает, что до самодостаточности еще далеко. В прошлом году Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило в своем докладе, что Китай импортирует более 95% высококачественных чипов, используемых в компьютерных процессорах, более 70% чипов, используемых в интеллектуальных устройствах, а также большинство чипов памяти.
"Я думаю, что Китаю потребуется еще 30-40 лет, чтобы стать самодостаточным в большинстве ключевых областей", включая программное обеспечение для разработки и изготовления чипов, говорит главный аналитик шанхайской исследовательской компании ICWise Гу Вэньцзюнь.
https://www.vestifinance.ru/articles/120058