Китай активизирует усилия по разработке собственных чипов

"Я думаю, что Китаю потребуется еще 30-40 лет, чтобы стать самодостаточным в большинстве ключевых областей", включая программное обеспечение для разработки и изготовления чипов, говорит главный аналитик шанхайской исследовательской компании ICWise Гу Вэньцзюнь