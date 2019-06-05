Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США

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едридмадрид 05 Июня 2019 в 09:02:21
В рамках проекта Advanced Clean Energy Storage (ACES) будет создана система аккумулирования энергии из возобновляемых источников, рассчитанная на 1 тыс. мегаватт, что позволит обслуживать до 150 тыс. домохозяйств ежегодно. Для разработки будут использованы передовые технологии по хранению сжатого воздуха, аккумуляторы высокой емкости и твердооксидные топливные элементы.
В западной части США спрос не электроэнергию в дневное время достаточно низок, что требует хранения излишних объемов энергии и негативно влияет на ценообразование. ACES позволит решить данные вопросы и аккумулировать свободную энергию на срок до нескольких сезонов для последующего использования.
Центральная часть штата Юта, где будет реализован проект - оптимальное место для строительства энергохранилища в силу развитой транспортной инфраструктуры, обширных запасов солнечной и ветровой энергии и наличия соляных куполов, необходимых для применения сжатого воздуха при перенаправлении излишков энергии.
https://tass.ru/ekonomika/6494459
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