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Наука и техника
В Казахстане наладят производство военных вертолётов Н-145М. Военный вертолёт Н-145М находится на вооружении многих стран, в том числе Германии, Сербии, Таиланда и Венгрии.
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едридмадрид 08 Июня 2019 в 23:01:18
Военные вертолеты Н-145М планируют производить в Казахстане
Об этом стало известно в ходе VIII заседания казахстанско-французской комиссии по сотрудничеству в области вооружения. Строительство военных вертолетов будет налажено на базе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг». Отметим, что до настоящего времени военные вертолеты в Казахстане не производились. Кроме того, данное производство будет единственным и в Центральной Азии - в этой связи на базе данного предприятия запланировано проведение сервисного обслуживания вертолетов такого класса, в том числе находящихся на вооружении других государств региона.

Основной акцент на заседании был поставлен на увеличении инвестиций и трансферте технологий для производства перспективных видов вооружения и военной техники в интересах Вооруженных Сил РК и третьих стран.

В работе Комиссии под председательством первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Талгата Жанжуменова, приняли участие представители государственных органов и оборонных предприятий Казахстана и более десяти оборонных предприятий Франции, являющиеся мировыми лидерами в области военной промышленности: Nexter, Safran, Thales, Airbus и др. Французскую делегацию возглавил представитель Министерства вооруженных сил Франции, генерал-инженер по вооружению Тома Лерн.

В числе наиболее важных результатов двухдневной работы, также и достигнутые договоренности с компанией Safran о сборке обзорных систем для вертолетов российского и европейского типов, а также организация производства и сервиса авиационной электроники для самолетов СУ-30СМ.

Особое внимание во время переговоров было уделено перспективам сотрудничества в сферах кибербезопасности и цифрового развития. Стороны договорились о продолжении расширения взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере и привлечении взаимных инвестиций.

По итогам заседания Комиссии был подписан Протокол.

Справочно: ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» - совместное предприятие созданное в апреле 2011 года, по поручению Президента Республики Казахстан. Проект по сборке вертолетов осуществляется на паритетной основе: АО «Национальной компания «Казахстан инжиниринг» и «Airbus Helicopters» и является единственным заводом на территории СНГ, по сборке вертолетов EC145, а также первым обучающим центром с русским языком обучения. Целью совместного предприятия ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» является удовлетворение потребностей в вертолетной технике в регионе, сборка и техническое обслуживание вертолетов, а также обучение техников и пилотов.

http://mdai.gov.kz/ru/news/voennye-vertolety-n-145m-planiruyut-proizvodit-v-kazahstane-0
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  Ал 09.06.2019 в 02:16:27   # 723287
Quote:
Отметим, что до настоящего времени военные вертолеты в Казахстане не производились.
Quote:
ФОТО: Первый казахстанский вертолет поднялся в небо
01 декабря 2011
Тестовый полет первого казахстанского вертолета
Военные вертолеты будут производить "Казахстан инжиниринг" и Eurocopter. Первый казахстанский вертолет поднялся в небо, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня, 1 декабря, свой первый тестовый полет совершили два экземпляра ЕС 145 - продукции компании Eurocopter, собранные в Казахстане и предназначенные для нужд Министерства обороны. Заместитель министра Сергей Громов, комментируя это событие, отметил, что авторами проекта по праву считаются президенты Казахстана и Франции, подписавшие межгосударственное соглашение.
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/foto-pervyiy-kazahstanskiy-vertolet-podnyalsya-v-nebo-202869/
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Quote:
Военные вертолеты будут производить "Казахстан инжиниринг" и Eurocopter
11 марта 2013
ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" будет собирать и обслуживать вертолеты военного назначения ЕС 645 Т2, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Казахстан инжиниринг". Соответствующий меморандум компания подписала с Eurocopter.
Помимо этого, предполагается расширение модельного ряда выпускаемых вертолетов совместного предприятия ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Достигнутые договоренности, по мнению сторон, позволят совместному предприятию выйти на новый этап своего развития, наладить сборку более высокотехнологичной продукции. Как известно, вертолет ЕС 645 Т2 является одной из новейших разработок, имеющихся на мировом рынке аналогичной техники. В настоящий момент его серийное производство не начато ни в одной стране мира. В случае успешной реализации подписанного документа Казахстан станет одним из мировых флагманов в производстве легких ударных вертолетов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/voennyie-vertoletyi-budut-proizvodit-kazahstan-injiniring-229943/
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То ли

то ли
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  Даун 09.06.2019 в 06:22:15   # 723288
Вертолет из пазлов
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  Dragon 09.06.2019 в 08:50:37   # 723294


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  Ал 09.06.2019 в 09:28:50   # 723303
Quote:
Казахстан выпустил 20 вертолетов Еврокоптер https://www.zakon.kz/4623563-kazakhstan-vypustil-20-vertoletov.html
13 мая 2014
ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» выпустил 20 вертолетов модели ЕС-145
Об этом сегодня в ходе пресс-тура на предприятии журналистам сообщил начальник безопасности компании Мухаметкали Казамбаев.
«По данным на 1 января 2014 года на нашем предприятии собрано всего 20 вертолетов: 14 - для нужд МЧС и 6 - для Вооруженных сил РК. В этом году мы впервые планируем поставить вертолеты по заказу Министерства окружающей среды и водных ресурсов и Министерства здравоохранения, но эксплуатировать их будут пилоты «Казавиаспас» - рассказал М.Казамбаев.
При этом он подчеркнул, что в ходе испытаний вертолеты ЕС-145 наглядно показывают, что могут работать как высоко в горах, так и в других сложных погодных условиях.
...
Quote:
МЧС закупило вертолеты, непригодные для использования в спасательных целях https://www.zakon.kz/4623563-kazakhstan-vypustil-20-vertoletov.html
13 мая 2014
Владимир Божко отметил, что озвученная информация счетного комитета не соответствует действительности
...
В. Божко отметил, что вертолет действительно непригоден для полетов в горных условиях, однако ЕС-145 по всему миру используются службами спасения.
«Вертолеты эти пригодны к спасательным работам. Справка касалась горных условий и дальности полетов. Еврокоптеры-145, их около 3 тыс. по всему миру, летают. Вот эта очень эффектная фраза, что министерство обороны купило дешевле, совершенно не учитывает, что Еврокоптеры, которые мы купили, нашпигованы медицинским оборудованием, далеко не дешевым. Это раз. И в цену входит аэродромное оборудование, которое министерство обороны В. Божконе закупало», - прокомментировал ситуацию В. Божко.
...
Quote:
В Астане презентовали новый боевой вертолет ЕС 645 Т2 https://www.zakon.kz/4567370-v-astane-prezentovali-novyjj-boevojj.html
18 июля 2013
Сегодня в Астане на заводе по сборке и обслуживанию вертолетов ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» состоялась презентация нового боевого вертолета ЕС 645 Т2, сообщает BNews.kz.
«Наша линейка расширяется, мы презентуем сегодня впервые совершенно новый вертолет, который собирается на нашем заводе для нужд силовых структур нашей страны. Данный вертолет существует в мире пока в виде макета. Спроектирован он на базе вертолета ЕС 145, сборку которого мы начали в прошлом году, ЕС 645 Т2 является следующей модификацией этого вертолета»,- рассказал коммерческий директор ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» Карибай Аблезов.
Как отметил Аблезов, EC-645 является вооруженным вариантом EC-145. Вертолет ЕС-645Т2 является одной из новейших разработок. На текущий момент серийное производство ЕС-645Т2 не налажено ни в одной стране мира. Вертолет снабжен несколькими видами вооружений. Это управляемые и неуправляемые снаряды, крупнокалиберные пулеметы. Разработчиками являются компании Еврокоптер, акционерами компании являются Франция, Германия и Испания.
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  Zoggyla 09.06.2019 в 11:57:52   # 723308
Ну а с точки зрения, капиталистической - что дешевле:купить у Сербии или наладить производство у себя? Варианты. Развитие срачадиалога - приветствуется!
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  Ал 09.06.2019 в 12:10:33   # 723310
Цитата: Zoggyla от 09.06.2019 05:57:52
С одной стороны, начало даже сборочного производства способствует освоению навыков и даже какой-то части новых технологий.

С другой: какой особый смысл для военных приобретать модель вертолета, который возможно оснастить лишь легким вооружением, причем который не в состоянии работать в условиях гористой местности, в которой могут появляться религиозно озабоченные боевики?
Для серьезно вооруженных противников эта техника вообще не подходит...
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  Zoggyla 09.06.2019 в 12:13:27   # 723311
Цитата: Ал от 09.06.2019 06:10:33
Цитата: Zoggyla от 09.06.2019 05:57:52
С одной стороны, начало даже сборки способствует освоению навыков и какой-то части новых технологий.
С другой: какой особый смысл для военных приобретать вертолет, который возможно оснастить лишь легким вооружением, причем который не в состоянии работать в условиях гористой местности, в которой могут появляться религиозно озабоченные боевики?
Ключевое слово - сайгак)
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  Ал 09.06.2019 в 12:21:19   # 723312
Цитата: Zoggyla от 09.06.2019 06:13:27
Ключевое слово - сайгак)

Quote:
Жители села ЗКО жалуются на нашествие сайгаков
Июнь 03, 2019
По словам сельчан, животные уничтожают урожай, заготовки сена и вытаптывают пастбища, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Пришлось выложить "простынь", так как фильтр титуса ссылки с двух источников не пропускает...
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