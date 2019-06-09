В Казахстане наладят производство военных вертолётов Н-145М. Военный вертолёт Н-145М находится на вооружении многих стран, в том числе Германии, Сербии, Таиланда и Венгрии.

Отметим, что до настоящего времени военные вертолеты в Казахстане не производились.Quote:
ФОТО: Первый казахстанский вертолет поднялся в небо
01 декабря 2011
Тестовый полет первого казахстанского вертолета
Военные вертолеты будут производить "Казахстан инжиниринг" и Eurocopter. Первый казахстанский вертолет поднялся в небо, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня, 1 декабря, свой первый тестовый полет совершили два экземпляра ЕС 145 - продукции компании Eurocopter, собранные в Казахстане и предназначенные для нужд Министерства обороны. Заместитель министра Сергей Громов, комментируя это событие, отметил, что авторами проекта по праву считаются президенты Казахстана и Франции, подписавшие межгосударственное соглашение.
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/foto-pervyiy-kazahstanskiy-vertolet-podnyalsya-v-nebo-202869/
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01 декабря 2011
Тестовый полет первого казахстанского вертолета
Военные вертолеты будут производить "Казахстан инжиниринг" и Eurocopter. Первый казахстанский вертолет поднялся в небо, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня, 1 декабря, свой первый тестовый полет совершили два экземпляра ЕС 145 - продукции компании Eurocopter, собранные в Казахстане и предназначенные для нужд Министерства обороны. Заместитель министра Сергей Громов, комментируя это событие, отметил, что авторами проекта по праву считаются президенты Казахстана и Франции, подписавшие межгосударственное соглашение.
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/foto-pervyiy-kazahstanskiy-vertolet-podnyalsya-v-nebo-202869/
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Quote:
Военные вертолеты будут производить "Казахстан инжиниринг" и Eurocopter
11 марта 2013
ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" будет собирать и обслуживать вертолеты военного назначения ЕС 645 Т2, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Казахстан инжиниринг". Соответствующий меморандум компания подписала с Eurocopter.
Помимо этого, предполагается расширение модельного ряда выпускаемых вертолетов совместного предприятия ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Достигнутые договоренности, по мнению сторон, позволят совместному предприятию выйти на новый этап своего развития, наладить сборку более высокотехнологичной продукции. Как известно, вертолет ЕС 645 Т2 является одной из новейших разработок, имеющихся на мировом рынке аналогичной техники. В настоящий момент его серийное производство не начато ни в одной стране мира. В случае успешной реализации подписанного документа Казахстан станет одним из мировых флагманов в производстве легких ударных вертолетов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/voennyie-vertoletyi-budut-proizvodit-kazahstan-injiniring-229943/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
11 марта 2013
ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" будет собирать и обслуживать вертолеты военного назначения ЕС 645 Т2, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Казахстан инжиниринг". Соответствующий меморандум компания подписала с Eurocopter.
Помимо этого, предполагается расширение модельного ряда выпускаемых вертолетов совместного предприятия ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Достигнутые договоренности, по мнению сторон, позволят совместному предприятию выйти на новый этап своего развития, наладить сборку более высокотехнологичной продукции. Как известно, вертолет ЕС 645 Т2 является одной из новейших разработок, имеющихся на мировом рынке аналогичной техники. В настоящий момент его серийное производство не начато ни в одной стране мира. В случае успешной реализации подписанного документа Казахстан станет одним из мировых флагманов в производстве легких ударных вертолетов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/money/voennyie-vertoletyi-budut-proizvodit-kazahstan-injiniring-229943/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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