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Наука и техника
Китайский спутник снял момент старта ракеты-носителя CZ-11 с морской платформы.
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danilov 11 Июня 2019 в 17:03:58
Спутник серии “Цзилинь-1” (Jilin-1) китайской компании Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd.снял момент старта ракеты-носителя CZ-11. Впервые в истории старт был осуществлен с морской платформы, расположенной в акватории Желтого моря. Ракета вывела в космическое пространство два метеорологических аппарата Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников. Вторая ступень ракеты-носителя упала в северной части Тихого океана.



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