Фарм компании объединили усилия в создании ИИ

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danilov 12 Июня 2019 в 16:08:54
Owkin — стартап, учреждённый 10 крупнейшими фармкомпаниями среди которых - Johnson & Johnson, AstraZeneca и GSK. Проект нацелен на создание и обучение алгоритмов машинного обучения на основе данных компаний. Owkin создала безопасную, основанную на блокчейне систему, которая позволяет алгоритму перемещаться по данным конкурентов с полной прослеживаемостью, но без раскрытия коммерческих секретов конкурентов.
Главная цель - ускорить и снизить стоимость создания новых лекарств.
https://www.ft.com/content/ef7be832-86d0-11e9-a028-86cea8523dc2?mod=djemAIPro
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