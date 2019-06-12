 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Фарм компании объединили усилия в создании ИИ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Июня 2019 в 16:08:54
10 мировых фармацевтических компаний объединились в стартап Owkin для создания ИИ на основе данных своих компаний.
Owkin — стартап, учреждённый 10 крупнейшими фармкомпаниями среди которых - Johnson & Johnson, AstraZeneca и GSK. Проект нацелен на создание и обучение алгоритмов машинного обучения на основе данных компаний. Owkin создала безопасную, основанную на блокчейне систему, которая позволяет алгоритму перемещаться по данным конкурентов с полной прослеживаемостью, но без раскрытия коммерческих секретов конкурентов.
Главная цель - ускорить и снизить стоимость создания новых лекарств.

https://www.ft.com/content/ef7be832-86d0-11e9-a028-86cea8523dc2?mod=djemAIPro
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь