Молодые казахстанские изобретатели смогли сделать то, что не удалось Apple

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едридмадрид 18 Июня 2019 в 09:10:48
Ранее Forbes Kazakhstan уже писал о достижениях наших молодых соотечественников. Тогда команда, в которую входили и наши сегодняшние герои - Тимур Рыспеков и Владислав Полонский, завоевала первое место в конкурсе NASA Space Apps Challenge в категории «Лучшее применение программного оборудования». Казахстанская команда представила работу для анализа данных вулканов и астероидов. Решение базируется на квантовом генераторе случайных чисел, с помощью которого можно анализировать предоставленные данные от NASA и проводить различные симуляции на их основе для предсказания возможных катастроф и их предотвращения. В дополнение к квантовому генератору казахстанская команда продемонстрировала робота, который будет собирать данные вблизи вулканов или на астероидах.
Технологией квантового генератора случайных чисел сразу же заинтересовались известные технологические компании, среди которых Samsung и Lenovo. Сейчас они ведут переговоры о совместных разработках в области криптографии, так как эта технология в перспективе позволит создать устойчивое к любого вида взломам шифрование. В частности, Samsung заинтересована в совершенствовании своей платформы Knox - многоуровневой системы безопасности для открытой сетевой среды. Также планируется адаптация этой технологии для прогнозирования различных финансовых показателей.
Эта же технология легла в основу ещё одной разработки команды молодых изобретателей – беспроводной зарядки с NFC-модулем, способной заряжать несколько устройств одновременно. На данный момент изготовлен уже полностью рабочий прототип, корпус которого находится в защитном контейнерет - «для безопасности и конфиденциальности», как сказали сами ребята.
Конечный продукт будет представлять собой небольшой коврик, на котором можно разместить до 5 гаджетов в произвольном положении. Искусственный интеллект, работающий на квантовом генераторе случайных чисел, позволяет включать индукционные поля в любой точке поверхности коврика и осуществлять зарядку лежащего в этой точке гаджета. Подобным образом работает и система охлаждения, отводя тепло только в определённых точках. Причём, по словам Тимура, для работы этих систем не нужны базовые данные для обучения, устройство будет работать полноценно сразу «из коробки».
Помимо этого, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Quick charge 4.0 от Qualcomm, что является несомненным плюсом, так как позволяет зарядить все ваши гаджеты гораздо быстрее при условии, что они поддерживают эту технологию.
Одной из главных «фич» устройства, является наличие NFC-чипа, который используется для компиляции приложений на смартфонах пользователей и обмена информацией с микроконтроллером, находящимся внутри зарядки. Приложение, установленное на заряжаемом гаджете, связывается с микроконтроллером через NFC, что позволяет идентифицировать устройство, которое установили на зарядку, и подобрать оптимальные параметры индукционных полей. Эту задачу не смогли решить даже инженеры Apple. По словам самих разработчиков, это ещё один шаг к реализации концепции полностью беспроводных устройств, так как с помощью NFC можно передавать начальную информацию для настройки беспроводного обмена информацией, чтобы впоследствии передавать данные через Wi-Fi или через тот же NFC.
Устройство ещё не проходило сертификацию на безопасность, но замеры, проведённые Absolute technologies lab (так называется компания Тимура и Владислава), показывают, что уровень излучения соответствует мировым стандартам как безопасный и допустимый для бытовых приборов.
По словам Ержана Ахтанова, финансового консультанта команды изобретателей, себестоимость конечного продукта будет составлять около $50, то есть конечная цена на полках магазинов должна порадовать любителей носимой электроники.
Старт продаж устройства планируется на начало следующего года. Также Absolute technologies lab планирует продажу этой технологии для других производителей, что должно ускорить процесс внедрения изобретения в массовое производство.
На данный момент проект Тимура и Владислава ждёт одобрения на попадание в список лучших стартапов по версии Listhour.
О команде
Тимур Рыспеков — победитель Worldwide Legal Hackathon в Нью-Йорке, Canada Mining Innovation Hackathon. Многократный чемпион республиканских и международных конкурсов и олимпиад по информатике, научно-техническому творчеству и робототехнике, включая Кубок акима города Алматы, конкурс лучших инноваций от НАТР (1 место) и Skolkovo Startup Challenge. Победитель Microsoft Imagine Cup Central Asia. Окончил школу-лицей 28 им М. Маметовой в Алматы, на данный момент обучается Computer Science в MIT (Массачусетский технологический институт).
Владислав Полонский - призёр республиканской олимпиады по робототехнике (Robocon-2016), представлял Казахстан на RobotChallenge 2017. Победитель Microsoft Imagine Cup Central Asia.
Владислав также окончил алматинскую школу-лицей 28 им М. Маметовой. Сейчас обучается в Satbayev University на специальности «Геоинформатика».
https://forbes.kz/process/technologies/molodyie_kazahstanskie_izobretateli_smogli_sdelat_to_chto_ne_udalos_apple/
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