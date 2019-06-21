Первая в Китае солнечная станция на расплавленной соли заработала на полную мощность

Цитата: acid от

Цитата: KapitanNemo от

Копия испанского проекта Солнечная башня.

Опять Испания Копия испанского проекта Солнечная башня.Опять Испания

Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли. Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.

Агрегатор солнечного света - это ошибка.Не солнечного света, а солнечного тепла.Энцеклопедический словарь юного техника.Тема: Гелиоэнергетика и гелиоконцентраторы.Аккумулятор солнечного тепла на основе растворенной соли.Агрегаты такие были еще в 1970 годах.В том же Ташкенте поставлен гелиоконцентратор параболический, диаметр 10 метров.В фокусе температура 3700 по Цельсию, плавит все металлы, в том числе Вольфрам.Называется гелиосварка.Но. Одно дело агрегат, другое дело гелиостанция.Солнечную башню в СССР не строили.В Испании их сделали. И кажется их там две.