Первая в Китае солнечная станция на расплавленной соли заработала на полную мощность

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danilov 21 Июня 2019 в 11:37:57
Почти 20 часов эксплуатационных записей в понедельник показали, что системы электростанции работали нормально и стабильно. Объект также установил новый рекорд, производя более 1,8 млн киловатт-часов электроэнергии днем и ночью. При этом все показатели свидетельствуют о том, что станция достигла или превысила свои проектные значения.
Это знаменует собой еще один важный шаг, после того как в середине апреля электростанция выработала 1,67 млн кВт.ч. электроэнергии за 34 часа непрерывной работы.
Электростанция является одним из первых в Китае демонстрационных проектов по производству солнечной тепловой энергии. Она была построена компанией Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technology Co Ltd. Объем инвестиций составил 3 млрд юаней ($433,1 млн).
Электростанция работает с использованием 12 тыс. зеркал, которые концентрируют солнечный свет на приемнике в верхней части солнечной башни, который затем нагревает соль. Использование расплавленной соли в качестве накопителя энергии позволяет вырабатывать электричество круглосуточно.
Объект рассчитан на выработку 390 млн кВт.ч. электроэнергии в год, что может сократить выбросы углекислого газа на 350 тыс. тонн в год.
Как сообщали "Вести.Экономика", Китай является одним из лидеров по развитию возобновляемой энергетики и намерен серьезно увеличить инвестиции в развитие этой отрасли.
В ближайшие два года власти страны планируют вложить в строительство солнечных и ветряных электростанций 2,5 трлн юаней. В долгосрочном плане Госсовета КНР прописано, что к 2030 г. доля возобновляемой энергетики в энергетическом балансе страны должна достигнуть 20%.
https://www.vestifinance.ru/articles/121030
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KapitanNemo 21.06.2019 в 12:37:06 # 724579
Опять Испания
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
Испания очень даже да у них такого полно, Китай только со временем срисовывает и копирует и надо отдать им должное пытается делать( и делают),
кстати еще по-моему лет 10 назад мне про такую " фигню" в Италии говорили, пересеклись с нашими парнями которые были там по теме нефте-газо-энергетики
их как раз вроде возили на КРУГЛОСУТОЧНУЮ элетро-солевую станцию, тогда ещё прикололись типа это наука- технология не то что дырки в земле делать )))
KapitanNemo 21.06.2019 в 14:54:21 # 724593
Цитата: acid от 21.06.2019 08:27:49
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
Агрегатор солнечного света - это ошибка.
Не солнечного света, а солнечного тепла.
Устройства есть Аккумуляторы - для тепла.
Концентраторы - для света.
Энцеклопедический словарь юного техника.
Тема: Гелиоэнергетика и гелиоконцентраторы.
Аккумулятор солнечного тепла на основе растворенной соли.
Агрегаты такие были еще в 1970 годах.
В том же Ташкенте поставлен гелиоконцентратор параболический, диаметр 10 метров.
В фокусе температура 3700 по Цельсию, плавит все металлы, в том числе Вольфрам.
Называется гелиосварка.
Но. Одно дело агрегат, другое дело гелиостанция.
Солнечную башню в СССР не строили.
В Испании их сделали. И кажется их там две.
Цитата: acid от 21.06.2019 08:27:49
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
простая школьная физика и немного истории, принцип ещё Архимед задумал, типа он корабли с помощью щитов и солнца сжигал мультик такой был в далёком детстве смотрел,
ну а так вся проблема была в том чтоб сохранить энергию Круглосуточно и не только днём при солнце, вот и замутили соль
скажу больше из детства моего младшего братишку в Артек оправили в 80-ые ( ещё при совке) так им там в Крыму показывали какую то солнечную станцию, так он потом на уроках вроде доклад писал с рисованными картинками за эту тему )))
Цитата: KapitanNemo от 21.06.2019 08:54:21
Агрегатор солнечного света - это ошибка.
Не солнечного света, а солнечного тепла.
Энцеклопедический словарь юного техника.
Тема: Гелиоэнергетика и гелиоконцентраторы.
Аккумулятор солнечного тепла на основе растворенной соли.
Агрегаты такие были еще в 1970 годах.
В том же Ташкенте поставлен гелиоконцентратор параболический, диаметр 10 метров.
В фокусе температура 3700 по Цельсию, плавит все металлы, в том числе Вольфрам.
Называется гелиосварка.
Но. Одно дело агрегат, другое дело гелиостанция.
Солнечную башню в СССР не строили.
В Испании их сделали. И кажется их там две.
Цитата: acid от 21.06.2019 08:27:49
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
Испанцы именно первенцы в использовании соли в качестве носителя? Или первенцы в концентрировании света ? насколько мне изветсно, в Ташкенте еще при СС поставили агрегатор солнечного света. В те времена испанские разработчики еще в планах у мамки с папкой не стояли.
Агрегатор солнечного света - это ошибка.
Не солнечного света, а солнечного тепла.
Энцеклопедический словарь юного техника.
Тема: Гелиоэнергетика и гелиоконцентраторы.
Аккумулятор солнечного тепла на основе растворенной соли.
Агрегаты такие были еще в 1970 годах.
В том же Ташкенте поставлен гелиоконцентратор параболический, диаметр 10 метров.
В фокусе температура 3700 по Цельсию, плавит все металлы, в том числе Вольфрам.
Называется гелиосварка.
Но. Одно дело агрегат, другое дело гелиостанция.
Солнечную башню в СССР не строили.
В Испании их сделали. И кажется их там две.
Америкосы они в начале 2000 может середина начала, так вот вроде у них появились мощные солевые-солнечные станции, а сейчас Испания и Америка рулят в этом сегменте, Китай по ходу только начинает ( отставания лет 10)
жаль что при Совке( вернее после) просрали и не стали дальше развивать эту тему
догонять придется быстро быстро, ибо сейчас вернее на 2017 год имеем
На конец 2017 г. доля альтернативной энергетики в ЕС составляла 17,5% по сравнению с 17% в 2016 г. и только 8,5% - в 2004 г.
Таким образом, Евросоюз приближается к запланированному показателю в 20%, который рассчитывает достичь не позднее 2020 г. К 2030 г. Евросоюз намерен получать уже 32% энергии из возобновляемых источников.
При этом на текущий момент одиннадцать государств ЕС уже достигли целей 2020 г., отметили специалисты Eurostat.
хотя бабла китайцы на эту тему не жалеют наверно одни из первых во вложениям, оно и к лучшему меньше грязи и всякой херни в воздух Китай выкидывать будет
KapitanNemo 21.06.2019 в 15:15:22 # 724599
Мощный отражатель нагревает горячую рабочую плоскость двигателя. Достигается большая разница температур между плоскостями двигателя. Около 200 градусов и выше. Двигатель Стирлинга начинает работать, далее преобразуется механическая энергия вращения в электрическую.
КПД 30%.
Это выше любой солнечной батареи.
Поэтому я не понимаю, зачем в Туркестане строят станцию на основе солнечных батарей???
Цитата: KapitanNemo от 21.06.2019 09:15:22
Американцы предпочитают использовать двигатель Стирлинга.
Мощный отражатель нагревает горячую рабочую плоскость двигателя. Достигается большая разница температур между плоскостями двигателя. Около 200 градусов и выше. Двигатель Стирлинга начинает работать, далее преобразуется механическая энергия вращения в электрическую.
КПД 30%.
Это выше любой солнечной батареи.
Поэтому я не понимаю, зачем в Туркестане строят станцию на основе солнечных батарей???
Американцы предпочитают использовать двигатель Стирлинга.
Мощный отражатель нагревает горячую рабочую плоскость двигателя. Достигается большая разница температур между плоскостями двигателя. Около 200 градусов и выше. Двигатель Стирлинга начинает работать, далее преобразуется механическая энергия вращения в электрическую.
КПД 30%.
Это выше любой солнечной батареи.
Поэтому я не понимаю, зачем в Туркестане строят станцию на основе солнечных батарей???
физические нюансы работы этих батарей и станций не знаю,
но знаю одно, что наши строят то что им предложили, тем более за чужие ( деньги инвесторов), читай наши будут часть пенки снимать с этого проекта ))
KapitanNemo 21.06.2019 в 15:23:09 # 724602
Там везде распространены тепловые насосы для обогрева, у нас газ сжигают.
Проводили экономический расчет. Обогрев дома площадью 100 кв.метров.
Цены на свет и газ взяли для Шымкента.
В результате, затраты одинаковые, но тепловые насосы более безопасные, чем газовые котлы.
Инженерная сложность примерно одинаковая, но тепловой насос требует больших теплообменников.
Цитата: Nafis от 21.06.2019 08:06:06
Молодцы китайцы. Серъезная работа. Это не сланцы шить.
Молодцы китайцы. Серъезная работа. Это не сланцы шить.
за то что молодцы китайцы - молодец, меньше будут мир засорять своими выбросами им самим дышать писец как тяжко а ещё и соседей травят
за то что серьезная работа спорно, но всё же норм что смогли хорошо скопировать мировые технологии и реализовать у себя
за то что " сланцы шить" вот тут бы лучше молчал, по ходу ты из тех кто над америкосами в нефтяной теме сланцев прикалывался, ну а теперь нервно в сторонке курят)))
США обогнали Россию и вышли на первое место по нефтедобыче
" Пока Саудовская Аравия пытается скорректировать цены на нефть, уменьшая добычу, Россия, наоборот, увеличила добычу в декабре 2018 года, поставив новый рекорд в 11,5 миллионов баррелей в сутки. Эксперты задаются вопросом, когда Россия собирается сокращать свои показатели.
В этом году лидером по добыче сырой нефти обещают стать США. В 2019 году рост американской добычи составит 11,3 млн баррелей в сутки.
"К середине этого года добыча нефти в США вероятно уже превзойдет производительные мощности будь то России или Саудовской Аравии", - говорится в отчете."
Напротив, в России, месторождениями нефти являются огромные подземные резервуары, добыча на которых возможна на протяжении десятков лет, что существенно удешевляет стоимость. К тому же напряжения пластов носит локальный характер и не распространяется на окружающие территории.