Прорыв в генетике. Стволовые клетки теперь можно редактировать прямо в организме

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danilov 26 Июня 2019 в 12:16:19
«Команда учёных использовала механизм редактирования генов с помощью различных типов аденоассоциированных вирусов (AAV). Эти вирусы могут проникать в клетки млекопитающих и изменяться так, чтобы не вызывать заболевания, а вместо этого редактировать гены. В тестах на мышах исследователи использовали AAV для редактирования генов в различных типах кожи, крови и мышечных стволовых клетках. Чтобы получить ясность по поводу того, работает ли система или нет, стволовые клетки были запрограммированы для активации «репортерных» генов, которые будут светиться флуоресцентным красным. И техника сработала. Исследователи обнаружили, что до 60 процентов стволовых клеток в скелетных мышцах, а также до 27 процентов клеток кожи и 38 процентов стволовых клеток в костном мозге светились красным, указывая на успешную редактуру. Учёные говорят, что этот прорыв может привести к новым методам лечения генетических заболеваний, особенно таких, как мышечная дистрофия, которые зависят от регенерации тканей».
https://newatlas.com/stem-cells-edited-in-body/59991/