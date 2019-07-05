Сооружение уникального атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» завершено

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июля 2019 в 10:49:07
Таким образом, строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» завершилось подписанием приемочного акта, согласно которому энергоустановка прошла в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Также был подписан акт приема-передачи плавучего энергоблока заказчику.
Напомним, что недавно Концерн «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет – до 2029 года.
Комментируя событие, Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров отметил:
«Передача построенного объекта заказчику – знаковый этап. Акт приемки удостоверяет, что обязательства исполнителя перед заказчиком полностью выполнены, а результаты работ соответствуют условиям договора. Мы приняли выполненные исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации – в город Певек Чукотского автономного округа».
В свою очередь руководитель проекта «Балтийского завода» по строительству ПЭБ Алексей Владимиров отметил:
«Несмотря на завершение работ по строительству плавучего энергоблока, Балтийский завод будет участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на август 2019 г. После прихода судна на место постоянного базирования Балтийский завод окажет шефмонтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года».
Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в г. Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.
В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла – Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС (г. Билибино). Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.
http://www.atomic-energy.ru/news/2019/07/04/95954
Комментарии, по рейтингу, по дате