Глобальная навигационная спутниковая система "Галилео" перестала работать

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danilov 15 Июля 2019 в 10:06:00
Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих, два проходят летные испытания на нерасчетных орбитах и два временно не функционируют по целевому назначению.
На сайте центра отмечается, что все рабочие спутники системы Galileo в настоящее время имеют статус "не используются (по целевому назначению)".
"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", - сообщается на сайте центра.
По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.
Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.
https://ria.ru/20190714/1556504823.html
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