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Наука и техника
Зачем уничтожать лунный грунт?
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danilov 18 Июля 2019 в 12:13:21
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  ЛиКа 18.07.2019 в 14:22:26   # 726916
а был ли грунт?
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  Zoggyla 18.07.2019 в 14:29:02   # 726918
Цитата: ЛиКа от 18.07.2019 08:22:26
а был ли грунт?
У СССР точно был! Но мало, слишком малый полезный вес могли нести Луна № такой-то.
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  портфил 18.07.2019 в 15:08:21   # 726925
забанен до 08.08.2019 17:12:36
Цитата: ЛиКа от 18.07.2019 08:22:26
а был ли грунт?


был вот, не то что тутешние типчики жевать будут за луну
а очень серьезный научный чел из России

директор Института геохимии и аналитической химии РАН член-корреспондент РАН Юрий Костицын.

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  портфил 18.07.2019 в 15:09:54   # 726926
забанен до 08.08.2019 17:12:36
МОСКВА, 11 дек 2018 - РИА Новости. Образцы лунного грунта, который за время осуществляемой в 1961-1972 годах программы пилотируемых космических полетов на Луну "Аполлон" американцы доставили на Землю, ПОДДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНО, сообщил РИА Новости директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.
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  портфил 18.07.2019 в 15:10:40   # 726927
забанен до 08.08.2019 17:12:36
"Подделать лунный грунт невозможно. Американцы за семь лунных миссий привезли на Землю около 300 килограмм грунта, преимущественно – базальта. Он был исследован в лабораториях учеными из разных стран – Германии, Франции, СССР. На Земле тоже есть базальты, но по химическому составу, свойствам, структуре они существенно отличаются от лунного. На Земле нет пород древнее 3,7 миллиарда лет, а американцы привезли вещество, возраст которого составляет более четырех миллиардов лет, что вплотную приближается к возрасту Солнечной системы", - сказал Костицын.
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  портфил 18.07.2019 в 15:11:10   # 726928
забанен до 08.08.2019 17:12:36
Он отметил, что американцы доставили на Землю в том числе и реголит, которого на нашей планете нет.
"Звуковые датчики, которые были установлены нами и американцами на Луне, постоянно фиксируют слабый треск. Это звук "ударов" частиц солнечного ветра о лунные породы, которые они дробят. Во многих местах Луна покрыта раздробленной породой – регалитом. Американцы доставили на Землю в том числе и его. Они набирали регалит и с самой поверхности Луны – с помощью специальной ткани, которую стлали на нее, скручивали и помещали в тубусы – и из глубины пород. Таким образом, стало возможным изучить и проследить хронологию процессов, происходящих в лунном грунте", - сказал Костицын.
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  портфил 18.07.2019 в 15:12:24   # 726929
забанен до 08.08.2019 17:12:36
Юрий Костицын: российская лунная программа не соблюдается, это ее недочет



https://ria.ru/20181211/1547718444.html
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  Zoggyla 18.07.2019 в 15:21:24   # 726932
Ну-ну.
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  Рамзес 18.07.2019 в 15:22:40   # 726933
Да не было их на луне,грунт просрали,чертежи Сатурнов то же ...Еще кто то верит в исключительную нацию,земля у них под ногами гореть начинает от ихнего пи..ва.
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  портфил 18.07.2019 в 15:34:54   # 726936
забанен до 08.08.2019 17:12:36
Цитата: Рамзес от 18.07.2019 09:22:40
Да не было их на луне,грунт просрали,чертежи Сатурнов то же ...Еще кто то верит в исключительную нацию,земля у них под ногами гореть начинает от ихнего пи..ва.


иди с разбегу "убейся" об стенку всё равно от тебя по жизни сплошные убытки ( проблемы)

пока ты тут на тутешнм сайте П, свои бредовые размышления постить будешь

я вот что напишу за российскую контору ( институт ) от которого СПЕЦ за луну говорит

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) — научный институт Российской академии наук специализирующийся на изучении геохимии, биогеохимии, качественного и количественного состава земного и внеземного вещества.

Директор Юрий Александрович Костицын — российский геохимик, член-корреспондент РАН (2016).

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  портфил 18.07.2019 в 15:35:54   # 726937
забанен до 08.08.2019 17:12:36
В 1928—1934 годах в составе Радиевого института функционировала Биогеохимическая лаборатория Академии наук (БИОГЕЛ) под руководством В. И. Вернадского. В марте 1943 года она преобразована в Лабораторию геохимических проблем АН СССР, а в марте 1947 года был создан Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского, и с 3 апреля в соответствии с приказом своего первого директора академика А. П. Виноградова Институт начал функционировать в этом статусе.

В первые годы после войны Институт занимался проблемами атомной энергетики. Принимал участие в аналитическом обеспечении технологических процессов производства на радиохимических предприятиях плутониевого комплекса. Здесь решались фундаментальные вопросы радиохимии, разделения трансурановых элементов, поиска уранового сырья. Институт активно работал над проблемами получения сверхчистых веществ, методами анализа, выделения и поиска в природе редких элементов.

В Институте были развиты эффективные методы концентрирования, экстракции и сорбции, открыты новые реагенты, позволившие улучшить селективность, чувствительность и точность определений и обеспечившие существенный прогресс отечественной аналитической химии. Институт располагает мощной аналитической базой.

Институт имеет большой опыт радиогеохимических исследований, в числе которых изучение глобальных выпадений радионуклидов при испытании атомного оружия, работы при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и радиоэкологические исследования в районе комбината «Маяк» на Южном Урале.

Геохимия земной коры и мантии, поведение вещества при высоких давлениях и температурах, природа и особенности разных проявлений магматизма, вопросы рудообразования, занимали центральное место в работах Института в течение всей его истории[1].

Значительное место в работах Института занимают исследования по геохимии океана. В Институте имеется собственное океанографическое судно «Академик Борис Петров», на котором учёными Института в ходе многочисленных экспедиций получены важные сведения о строении дна океана, процессах происходящих в морских осадках.

Институт является ведущим в области геохимии углерода — элемента, поведение которого глубже всего отражает взаимодействие живой и неживой природы, включая процессы нефте- и газообразования, синтеза алмазов, эволюции биосферы и др. В Институте зародилась отечественная школа изотопной геохимии. Работы, выполненные в Институте в области геохимии изотопов углерода, кислорода, серы, изотопии свинца и благородных газов явились крупным вкладом в мировую науку.

В Институте создаются новые методы и приборы для контроля состояния окружающей среды. Последние годы были критическими в развитии российского общества. Несмотря на трудности, затронувшие Институт в период 1990—2000-х годов, он остаётся мощным научным организмом, обладающим огромным техническим и интеллектуальным потенциалом
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  портфил 18.07.2019 в 15:39:19   # 726938
забанен до 08.08.2019 17:12:36
Цитата: Zoggyla от 18.07.2019 09:21:24
Ну-ну.


тебе ОСОБЕННО ( потом нукать будешь))))))

С приходом космической эры Институт стал головным в области исследования Луны и планет. В Институте были разработаны научные приборы, которые устанавливались на космические аппараты, направлявшиеся к Луне и Венере, и принесли первые сведения об их вещественном составе.
В Институт поступили и до сих пор хранятся в его специальной лаборатории образцы лунного грунта, доставленного советскими автоматическими станциями «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24», а также американскими кораблями «Аполлон».

Институт располагает уникальной коллекцией метеоритов. Метеориты и лунный грунт экспонируются в общедоступном институтском Музее внеземного вещества.
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  портфил 18.07.2019 в 15:44:06   # 726939
забанен до 08.08.2019 17:12:36
И хорошо что в России ещё существуют такие институты и там работают( руководят ) такие СПЕЦИАЛИСТЫ И ЗНАТОКИ СВОЕГО ДЕЛА

которые знают и могут прикоснуться к РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ нашей ЗЕМЛИ,

а те то что тутешние сопливые типчики, которые лиж бы спиздеть горазды (((((((((
такие тутешние тролли и диванные знатоки и просирают всё то чем гордиться Россия ( СССР просрали уже )
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  Pole13 18.07.2019 в 16:49:55   # 726941

Еще одним доказательством того что амеры были на луне, являются вот эти уголковые отражатели. Если Вы обладаете соответствующим оборудованием, то можете в этом убедиться.
Хотя если бы у Вас были бы деньги и знания как воспользоваться таким оборудованием, я думаю Вы бы итак не сомневались, что американцы были и не раз на Луне.
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  Zoggyla 18.07.2019 в 16:54:56   # 726942
Портфил, ты ебанутый? Только честно?
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  Пермяк 18.07.2019 в 17:59:36   # 726944
Вопрос к Данилову. Сколько нам ещё терпеть этого неадеквата едритпортфила? Может уже пришло время выпилить его раз и навсегда?
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