Зачем уничтожать лунный грунт?

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danilov 18 Июля 2019 в 12:13:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 18.07.2019 08:22:26У СССР точно был! Но мало, слишком малый полезный вес могли нести Луна № такой-то.
а был ли грунт?
а был ли грунт?
Цитата: ЛиКа от 18.07.2019 08:22:26
а был ли грунт?
а был ли грунт?
был вот, не то что тутешние типчики жевать будут за луну
а очень серьезный научный чел из России
директор Института геохимии и аналитической химии РАН член-корреспондент РАН Юрий Костицын.
"Звуковые датчики, которые были установлены нами и американцами на Луне, постоянно фиксируют слабый треск. Это звук "ударов" частиц солнечного ветра о лунные породы, которые они дробят. Во многих местах Луна покрыта раздробленной породой – регалитом. Американцы доставили на Землю в том числе и его. Они набирали регалит и с самой поверхности Луны – с помощью специальной ткани, которую стлали на нее, скручивали и помещали в тубусы – и из глубины пород. Таким образом, стало возможным изучить и проследить хронологию процессов, происходящих в лунном грунте", - сказал Костицын.
https://ria.ru/20181211/1547718444.html
Цитата: Рамзес от 18.07.2019 09:22:40
Да не было их на луне,грунт просрали,чертежи Сатурнов то же ...Еще кто то верит в исключительную нацию,земля у них под ногами гореть начинает от ихнего пи..ва.
Да не было их на луне,грунт просрали,чертежи Сатурнов то же ...Еще кто то верит в исключительную нацию,земля у них под ногами гореть начинает от ихнего пи..ва.
иди с разбегу "убейся" об стенку всё равно от тебя по жизни сплошные убытки ( проблемы)
пока ты тут на тутешнм сайте П, свои бредовые размышления постить будешь
я вот что напишу за российскую контору ( институт ) от которого СПЕЦ за луну говорит
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) — научный институт Российской академии наук специализирующийся на изучении геохимии, биогеохимии, качественного и количественного состава земного и внеземного вещества.
Директор Юрий Александрович Костицын — российский геохимик, член-корреспондент РАН (2016).
В первые годы после войны Институт занимался проблемами атомной энергетики. Принимал участие в аналитическом обеспечении технологических процессов производства на радиохимических предприятиях плутониевого комплекса. Здесь решались фундаментальные вопросы радиохимии, разделения трансурановых элементов, поиска уранового сырья. Институт активно работал над проблемами получения сверхчистых веществ, методами анализа, выделения и поиска в природе редких элементов.
В Институте были развиты эффективные методы концентрирования, экстракции и сорбции, открыты новые реагенты, позволившие улучшить селективность, чувствительность и точность определений и обеспечившие существенный прогресс отечественной аналитической химии. Институт располагает мощной аналитической базой.
Институт имеет большой опыт радиогеохимических исследований, в числе которых изучение глобальных выпадений радионуклидов при испытании атомного оружия, работы при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и радиоэкологические исследования в районе комбината «Маяк» на Южном Урале.
Геохимия земной коры и мантии, поведение вещества при высоких давлениях и температурах, природа и особенности разных проявлений магматизма, вопросы рудообразования, занимали центральное место в работах Института в течение всей его истории[1].
Значительное место в работах Института занимают исследования по геохимии океана. В Институте имеется собственное океанографическое судно «Академик Борис Петров», на котором учёными Института в ходе многочисленных экспедиций получены важные сведения о строении дна океана, процессах происходящих в морских осадках.
Институт является ведущим в области геохимии углерода — элемента, поведение которого глубже всего отражает взаимодействие живой и неживой природы, включая процессы нефте- и газообразования, синтеза алмазов, эволюции биосферы и др. В Институте зародилась отечественная школа изотопной геохимии. Работы, выполненные в Институте в области геохимии изотопов углерода, кислорода, серы, изотопии свинца и благородных газов явились крупным вкладом в мировую науку.
В Институте создаются новые методы и приборы для контроля состояния окружающей среды. Последние годы были критическими в развитии российского общества. Несмотря на трудности, затронувшие Институт в период 1990—2000-х годов, он остаётся мощным научным организмом, обладающим огромным техническим и интеллектуальным потенциалом
Цитата: Zoggyla от 18.07.2019 09:21:24
Ну-ну.
Ну-ну.
тебе ОСОБЕННО ( потом нукать будешь))))))
С приходом космической эры Институт стал головным в области исследования Луны и планет. В Институте были разработаны научные приборы, которые устанавливались на космические аппараты, направлявшиеся к Луне и Венере, и принесли первые сведения об их вещественном составе.
В Институт поступили и до сих пор хранятся в его специальной лаборатории образцы лунного грунта, доставленного советскими автоматическими станциями «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24», а также американскими кораблями «Аполлон».
Институт располагает уникальной коллекцией метеоритов. Метеориты и лунный грунт экспонируются в общедоступном институтском Музее внеземного вещества.
которые знают и могут прикоснуться к РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ нашей ЗЕМЛИ,
а те то что тутешние сопливые типчики, которые лиж бы спиздеть горазды (((((((((
такие тутешние тролли и диванные знатоки и просирают всё то чем гордиться Россия ( СССР просрали уже )
Еще одним доказательством того что амеры были на луне, являются вот эти уголковые отражатели. Если Вы обладаете соответствующим оборудованием, то можете в этом убедиться.
Хотя если бы у Вас были бы деньги и знания как воспользоваться таким оборудованием, я думаю Вы бы итак не сомневались, что американцы были и не раз на Луне.