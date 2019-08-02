"Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, установил рекорд времени полёта к МКС

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danilov 01 Августа 2019 в 17:50:26
Космический грузовик добрался до МКС на три минуты раньше своего предшественника. На борту "Прогресса" – питание и одежда для космонавтов.
Грузовой корабль "Прогресс МС-12" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Время от старта до стыковки составило 3 часа 19 минут, что делает его самым быстрым космическим кораблём в истории полётов к МКС. Предыдущий рекорд принадлежит предшествующему "Прогрессу": он долетел до станции за 3 часа 21 минуту.
Грузовой корабль "Прогресс МС-12" стартовал 31 июля в 15.10 мск (18.10 по времени Нур-Султана) с площадки № 31 космодрома Байконур.
"Прогресс МС-12" доставил на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды, а также 50 кг сжатого газа в баллонах. Кроме того, на борту космического грузовика научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.