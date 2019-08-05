 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Французскому изобретателю удалось со второй попытки пересечь Ла-Манш на летающей доске
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 05 Августа 2019 в 10:14:40
Французский инженер Франки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал BFM, передает ТАСС. Запата стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 по Москве) под аплодисменты поклонников. На преодоление маршрута длиной 35 километров у изобретателя ушло около 24 минут, в 8:39 он приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания). Во время полета он успешно приземлялся на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки.


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кирсан 05.08.2019 в 10:17:53   # 728049
35 км за 24 минуты. Плюс еще дозаправлялся... А хорошая скорость у этого аппарата.
поощрить | покарать
  Aлекс 05.08.2019 в 11:55:29   # 728060
50% долетят))
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь