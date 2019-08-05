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Французскому изобретателю удалось со второй попытки пересечь Ла-Манш на летающей доске
Французский инженер Франки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал BFM, передает ТАСС. Запата стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 по Москве) под аплодисменты поклонников. На преодоление маршрута длиной 35 километров у изобретателя ушло около 24 минут, в 8:39 он приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания). Во время полета он успешно приземлялся на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки.
35 км за 24 минуты. Плюс еще дозаправлялся... А хорошая скорость у этого аппарата.
50% долетят))