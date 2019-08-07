В США объявлены слушания по строительству «быстрого» реактора

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danilov 08 Августа 2019 в 16:22:48
Соответствующее уведомление было опубликовано 5 августа 2019 года в Федеральном реестре США, предназначенном для публикации официальных документов.
Как сообщил в связи с этим министр энергетики США Рик Перри, до настоящего момента в США отсутствует универсальный испытательный реактор на быстрых нейтронах, что создаёт риск технологического отставания от других стран, которые в настоящее время проводят исследования, касающиеся замыкания ядерного топливного цикла.
Помощник министра энергетики Рита Баранвал (Rita Baranwal) также уточнила, что речь идёт в первую очередь о России и Китае, которые занимаются развитием реакторов на быстрых нейтронах. В США в 1970-х годах имелся проект создания «быстрого» реактора» на площадке Клинч-Ривер, но он был заморожен, а затем закрыт во времена правления президентов Дж.Картера и Р.Рейгана, скептически относившихся к ядерной энергетике.
Как сообщает издание World Nuclear News, новый реактор будет уменьшенным (мощностью 300 МВт) аналогом реактора PRISM разработки GE Hitachi. Реактор подобного типа действовал в Аргоннской национальной лаборатории с 1963 по 1994 год. Сообщается также, что на новом реакторе будет использоваться металлическое топливо и что он должен вступить в строй в конце 2026 года.
Вопросы и замечания к проекту могут вноситься до 4 сентября, затем ещё несколько месяцев будет продолжаться общественное обсуждение, по итогам которого могут приниматься официальные правительственные решения.
http://www.atomic-energy.ru/news/2019/08/07/96756
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