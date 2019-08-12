Официальное заявление руководства ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" по поводу событий на полигоне Минобороны России в Архангельской области
danilov 12 Августа 2019 в 15:33:57
8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на государственном центральном морском испытательном полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел взрыв с возгоранием, в котором пострадали сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ: пять человек погибли, трое - госпитализированы. В связи с трагическими событиями в Сарове объявлен траур.
Ситуацию комментируют директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ефимович Костюков, научный руководитель ядерного центра Вячеслав Петрович Соловьев, заместитель научного руководителя, член-корреспондент РАН Александр Константинович Чернышев.