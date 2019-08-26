▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Наука и техника
В Китае впервые клонировали кота
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 26 Августа 2019 в 11:46:16
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
NBE
26.08.2019 в 12:17:14
# 729998
Круто и страшно...
поощрить
|
покарать
Romanzver
26.08.2019 в 15:13:48
# 730011
Да давно это уже делают, уже все испытали сотни раз! Я даже не удивлюсь если и людей клонированных ходит по земле не мало!
поощрить
|
покарать
KapitanNemo
26.08.2019 в 16:16:46
# 730018
Лишь бы китайцы китайцев не начали клонировать
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь