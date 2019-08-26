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Наука и техника
В Китае впервые клонировали кота
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danilov 26 Августа 2019 в 11:46:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 26.08.2019 в 12:17:14   # 729998
Круто и страшно...
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  Romanzver 26.08.2019 в 15:13:48   # 730011
Да давно это уже делают, уже все испытали сотни раз! Я даже не удивлюсь если и людей клонированных ходит по земле не мало!
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  KapitanNemo 26.08.2019 в 16:16:46   # 730018
Лишь бы китайцы китайцев не начали клонировать
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