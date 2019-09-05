Казахстанские школьники завоевали 5 медалей на олимпиаде в Корее

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Гость 05 Сентября 2019 в 11:42:51
— Наши ребята завоевали одну серебряную и четыре бронзовых медали. Двух бронзовых медалей удостоились в личном зачете Рустам Валеев и Амир Жолдасбеков: они хорошо справились с написанием тестов. Айбике Жагапарова взяла серебряную и бронзовую медали, а Рустам Валеев бронзу — оба уже в составе международных команд, — рассказал координатор программ научно-образовательного фонда им. академика Ш.Есенова Нурсултан Нурмуханов.
Больше всего золотых медалей — по четыре — выиграли юные любители наук о Земле из Южной Кореи и Японии. Немного отстали от соседей по региону ученики Тайваня. По одному золоту у команд Австралии, Китая, Чехии и Румынии. Как заявил в своем обращении к участникам
председатель оргкомитета IESO 2019 професор Чан Джонг Ким, «для самых одаренных студентов мира IESO — отличная и при том очень престижная стартовая площадка для будущей карьеры в сфере наук о Земле».
— Олимпиада была сложной. Чувствовалась сильная подготовка наших ровесников из США и Китая — они всегда показывают высокие результаты. Но и другие участники были достойны победы, ведь, приехали лучшие со всего мира. Мало кто из нас высыпался эти дни, настолько насыщенным был график. Возможно, поэтому и не получилось добиться золота, — поделился участник казахстанской сборной Рустам Валеев.
Отбор в казахстанскую команду проводил фонд «Жас Геолог». В этом году за право войти в состав команды боролись 150 школьников из разных городов страны.
— Эта олимпиада прошла на более высоком уровне, чем предшествующие. Надо отдать должное организаторам. И конкуренция у наших ребят была тоже высокой. Об этом говорит хотя бы тот факт, что четверо участников китайской команды были отобраны из более чем 10000 претендентов, — рассказала ментор казахстанской команды Жанат Исмаилова, фонд «Жас геолог».
Впервые IESO прошла 12 лет назад также в Корее. Олимпиада наук о Земле 2020 состоится в российской Тюмени, а в 2021 году ее примет Китай.
Источник: http://yessenovfoundation.org/ieso-vernulis-5-medalyami
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 05.09.2019 в 16:04:17 # 730569
Цитата: GoodZone от 05.09.2019 10:49:55
Не хочу принижать наших школьников и их знания, эту олимпиаду - не знаю ее уровень, цели, задачи, НО в свете последних событий знаю много всяких типа международных олимпиад на которых организаторы тупо зарабатывают бабло, а чтобы к ним ездили, они просто выдумывают всякие мифические причины, чтобы ребенок, школа, родитель остались довольны и раздают всем подряд медальки, дипломы и прочие регалии. Есть такие олимпиады и в Греции, и в Испании, и во Франции, и в Турции - платишь деньги за участие и вуаля... знаниями там и не пахнет, некоторые дети умудряются по пять-шесть золотых медалей "заработать", причем зачастую вообще не относящиеся к предмету олимпиады. Но повторюсь, олимпиады бывают разные...
Не хочу принижать наших школьников и их знания, эту олимпиаду - не знаю ее уровень, цели, задачи, НО в свете последних событий знаю много всяких типа международных олимпиад на которых организаторы тупо зарабатывают бабло, а чтобы к ним ездили, они просто выдумывают всякие мифические причины, чтобы ребенок, школа, родитель остались довольны и раздают всем подряд медальки, дипломы и прочие регалии. Есть такие олимпиады и в Греции, и в Испании, и во Франции, и в Турции - платишь деньги за участие и вуаля... знаниями там и не пахнет, некоторые дети умудряются по пять-шесть золотых медалей "заработать", причем зачастую вообще не относящиеся к предмету олимпиады. Но повторюсь, олимпиады бывают разные...
Именно)). Я один раз лично видел в Малайзии чемпионат мира по карате. В фитнес клубе огромного торгового центра . С награжленинм и т.п. по версии какой- то там. Но дети довольны.