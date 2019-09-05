Казахстанские школьники завоевали 5 медалей на олимпиаде в Корее

Не хочу принижать наших школьников и их знания, эту олимпиаду - не знаю ее уровень, цели, задачи, НО в свете последних событий знаю много всяких типа международных олимпиад на которых организаторы тупо зарабатывают бабло, а чтобы к ним ездили, они просто выдумывают всякие мифические причины, чтобы ребенок, школа, родитель остались довольны и раздают всем подряд медальки, дипломы и прочие регалии. Есть такие олимпиады и в Греции, и в Испании, и во Франции, и в Турции - платишь деньги за участие и вуаля... знаниями там и не пахнет, некоторые дети умудряются по пять-шесть золотых медалей "заработать", причем зачастую вообще не относящиеся к предмету олимпиады. Но повторюсь, олимпиады бывают разные...