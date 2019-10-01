Россия сократит число пилотируемых запусков до двух в год – к МКС начнут летать корабли США

Цитата: андремас от

Про Crew dragon, нам рассказывают с 14го года.

Первый запуск обещали в 17м

Запустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.

Ждать недолго, посмотрим.

Но далеко не факт, что взлетит. Про Crew dragon, нам рассказывают с 14го года.Первый запуск обещали в 17мЗапустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.Ждать недолго, посмотрим.Но далеко не факт, что взлетит.

Сидеть и ждать, что кто то сделает лучше это плохой вариант, потому что все думают что ни хера не выйдет, а вот раз и получилось полететь с экипажем, два полетели на луну, три и уже лидеры в космосе