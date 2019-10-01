Россия сократит число пилотируемых запусков до двух в год – к МКС начнут летать корабли США

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Октября 2019 в 10:20:07
Россия отправит к Международной космической станции (МКС) в 2020 году два пилотируемых корабля "Союз" вместо четырёх, сообщает РИА "Новости".
Это связано с тем, что со следующего года к МКС начнут летать американские корабли.
Пуски "Союза" планируются на второй и четвёртый кварталы 2020 года. Кроме двух пилотируемых кораблей, к станции в следующем году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС".
Количество транспортных кораблей останется прежним. В 2019 году к МКС уже слетали два "Прогресса", запуск третьего планируется на конец года.
В 2011 году США прекратили полёты Space Shuttle к МКС. С тех пор Россия была единственной страной, доставляющей пилотируемые миссии в космос. Однако в США для отправки астронавтов на станцию уже разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon – компанией SpaceX и Starliner – компанией Boeing.
Сейчас "Роскосмос" и NASA ведут переговоры о перекрёстных полётах своих космонавтов и астронавтов на кораблях друг друга.
Все пилотируемые запуски "Роскосмос" сейчас проводит с казахстанского космодрома "Байконур". Подготовка и строительство объектов инфраструктуры для проведения пилотируемых пусков с российского космодрома "Восточный" займут не менее трёх лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Юра мы все просрали!!!
Цитата: shlenchak от 01.10.2019 04:27:57До первой аварии с жертвами, Союз с космонавтами как то не падал еще, может и было в лохматых годах...
Бля пзц вот и космическая промышленность умирает, что там американцы на батутах полетят говорите в космос?!
Юра мы все просрали!!!
Бля пзц вот и космическая промышленность умирает, что там американцы на батутах полетят говорите в космос?!
Юра мы все просрали!!!
Первый запуск обещали в 17м
Запустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.
Ждать недолго, посмотрим.
Но далеко не факт, что взлетит.
Цитата: андремас от 01.10.2019 06:18:13
Про Crew dragon, нам рассказывают с 14го года.
Первый запуск обещали в 17м
Запустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.
Ждать недолго, посмотрим.
Но далеко не факт, что взлетит.
Про Crew dragon, нам рассказывают с 14го года.
Первый запуск обещали в 17м
Запустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.
Ждать недолго, посмотрим.
Но далеко не факт, что взлетит.
Сидеть и ждать, что кто то сделает лучше это плохой вариант, потому что все думают что ни хера не выйдет, а вот раз и получилось полететь с экипажем, два полетели на луну, три и уже лидеры в космосе
Цитата: shlenchak от 01.10.2019 06:56:40
Сидеть и ждать, что кто то сделает лучше это плохой вариант, потому что все думают что ни хера не выйдет, а вот раз и получилось полететь с экипажем, два полетели на луну, три и уже лидеры в космосе
Цитата: андремас от 01.10.2019 06:18:13
Про Crew dragon, нам рассказывают с 14го года.
Первый запуск обещали в 17м
Запустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.
Ждать недолго, посмотрим.
Но далеко не факт, что взлетит.
Про Crew dragon, нам рассказывают с 14го года.
Первый запуск обещали в 17м
Запустили один пустой, в 19м, теперь говорят в ноябре запустят с экипажем.
Ждать недолго, посмотрим.
Но далеко не факт, что взлетит.
Сидеть и ждать, что кто то сделает лучше это плохой вариант, потому что все думают что ни хера не выйдет, а вот раз и получилось полететь с экипажем, два полетели на луну, три и уже лидеры в космосе
После Апполонов и Шатллов, спейсикс-это откат назад.
Такой же как и в РФ после СССР