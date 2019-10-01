Устойчивые к антибиотикам бактерии могут распространяться через стиральные машины

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danilov 01 Октября 2019 в 10:31:37
Мы очень часто пользуемся стиральными машинами. И это могут быть не только машины в нашей квартире: многие относят свои вещи в прачечные, где они стираются вместе с одеждой других людей. Оказалось, такая стирка может быть опасна — во время нее от одних вещей к другим способны передаваться патогенные бактерии, которые могут быть к тому же устойчивы к антибиотикам.
Выяснить это удалось ученым, которые анализировали источник инфекции в одной из детских больниц немецкого города Бонн. Им оказалась обычная стиральная машина, в которую складывали одежду всех новорожденных. В результате многие малыши заразились условно патогенной бактерией вида Klebsiella oxytoca. Она вызывает острые кишечные и урогенитальные инфекции, а также пневмонию и менингит. Но больше всего опасны эти микроорганизмы тем, что устойчивы ко многим видам антибиотиков, применяемых сегодня.
Более ранние исследования показали, что устойчивые к антибиотикам бактерии могут закрепляться в стиральных машинах. Но эта работа впервые доказала, что такие организмы способны размножаться в подобных условиях и переходить от одного хозяина к другому через одежду. Убрав стиральную машину из больницы и использовав для стирки отдельные емкости, исследователи смогли остановить распространение инфекции среди новорожденных.
Авторы работы также утверждают, что если пожилые, нуждающиеся в уходе, с открытыми ранами или катетерами мочевого пузыря или молодые люди с гнойными травмами или инфекциями живут дома, стирать их одежду следует при температурах выше 60 градусов, чтобы избежать передачи опасных бактерий. Несоблюдение этих правил может привести к развитию сепсиса у таких пациентов и их скорой смерти.
Однако в большинстве больниц сегодня для стирки одежды новорожденных применяют специальные дезинфицирующие средства и проводят процесс при самых высоких из возможных температур. Но рассмотренный случай показывает, как нарушение таких правил может привести к эпидемии бактериальной инфекции.
https://naked-science.ru/article/medicine/ustoychivye-k-antibiotikam-0
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