НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о местах на "Союзах" для полетов к МКС

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danilov 03 Октября 2019 в 10:00:45
В понедельник администратор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что из-за постоянных задержек первых запусков новых американских кораблей с экипажами агентству, скорее всего, предстоит купить дополнительные места на "Союзах" в 2020 году, чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС.
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Как так? Вчера только новость была, что Роскосмос в два раза сократит число полетов на МКС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
И эти ребята говорят всем что летали на Луну
Просралиполимеры#