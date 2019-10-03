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Наука и техника
НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о местах на "Союзах" для полетов к МКС
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danilov 03 Октября 2019 в 10:00:45
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года, сообщил РИА Новости первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
В понедельник администратор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что из-за постоянных задержек первых запусков новых американских кораблей с экипажами агентству, скорее всего, предстоит купить дополнительные места на "Союзах" в 2020 году, чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС.
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Как так? Вчера только новость была, что Роскосмос в два раза сократит число полетов на МКС.
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  Пермяк 03.10.2019 в 10:51:12   # 732623

И эти ребята говорят всем что летали на Луну
Просралиполимеры#
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