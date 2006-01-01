Самый эффективный способ редактировать ДНК — CRISPR/Cas9 — больше не №1

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danilov 22 Октября 2019 в 11:24:03
Но вот ученые из Гарварда открыли новый способ изменять ДНК, и даже переписывать ее. С помощью их находки — праймированного редактирования (prime editing) — можно исправить любой тип мутаций. Ученые опробовали prime editing на разных типах клеток человека. Оказалось, он работает точнее, чем продвинутый CRISPR/Cas9.
Детали — в журнале Nature: Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA
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