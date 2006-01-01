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Наука и техника
Самый эффективный способ редактировать ДНК — CRISPR/Cas9 — больше не №1
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danilov 22 Октября 2019 в 11:24:03
С помощью молекулярного «скальпеля» Cas9 ученые исправляют «опечатки» ДНК, то есть гены, которые затронула мутация. Так вылечиваются генетические болезни вроде гемофилии, муковисцидоза, лейкемии.

Но вот ученые из Гарварда открыли новый способ изменять ДНК, и даже переписывать ее. С помощью их находки — праймированного редактирования (prime editing) — можно исправить любой тип мутаций. Ученые опробовали prime editing на разных типах клеток человека. Оказалось, он работает точнее, чем продвинутый CRISPR/Cas9.

Детали — в журнале Nature: Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA
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