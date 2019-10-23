Илон Маск написал первый твит, используя космический интернет Starlink

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danilov 23 Октября 2019 в 16:41:17
Первая партия спутников была выведена на орбиту весной текущего года. И вот, спустя несколько месяцев, Илон Маск заявил, что Starlink работает. Собственно, сообщил он об этом, опубликовав пост в Twitter, используя при этом для доступа к Сети спутники Starlink.
Отметим, что пока на орбите лишь несколько десятков спутников, тогда как в целом Илон Маск собирается вывести в космос несколько десятков тысяч аппаратов. Правда, учитывая, что аналогичные проекты есть и у других компаний, возникает вопрос суммарного количества спутников на орбите.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 23.10.2019 в 22:39:53 # 733952
Цитата: Kukaracha от 23.10.2019 13:25:52
Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???
Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???
Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции.
Цитата: alpha_portal от 23.10.2019 16:39:53
Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции.
Цитата: Kukaracha от 23.10.2019 13:25:52
Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???
Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???
Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции.
Надеюсь ты ошибаешься а то достал это интернет от Теле2 после 20:00 до 24:00 в интернет не возможно зайти. Звонил в колл цент говорят вечерние перегрузки. Что странно YouTube более мение работает с разрешением 360 можно без лагов смотреть а страницы в браузере Фиг откроешь.
alpha_portal 24.10.2019 в 02:51:50 # 733956
Цитата: DITRX от 23.10.2019 18:51:40
Надеюсь ты ошибаешься а то достал это интернет от Теле2 после 20:00 до 24:00 в интернет не возможно зайти. Звонил в колл цент говорят вечерние перегрузки. Что странно YouTube более мение работает с разрешением 360 можно без лагов смотреть а страницы в браузере Фиг откроешь.
Цитата: alpha_portal от 23.10.2019 16:39:53
Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции.
Цитата: Kukaracha от 23.10.2019 13:25:52
Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???
Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???
Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции.
Надеюсь ты ошибаешься а то достал это интернет от Теле2 после 20:00 до 24:00 в интернет не возможно зайти. Звонил в колл цент говорят вечерние перегрузки. Что странно YouTube более мение работает с разрешением 360 можно без лагов смотреть а страницы в браузере Фиг откроешь.
Ну ок. Давайте по логике:
Wi-Fi до космоса достает? Тогда каким, извините, образом собираетесь к нему подключаться?
Это более дешевый и массово доступный интернет. К тому же дешевизна его очень натянута.
Для того, чтобы получать интернет со спутников, надо быть компанией телекоммуникационной.
Мы с вами не на северном полюсе и наши в любом случае даже если ухватят эту тему, для нас, для конечных пользователей ничего не изменится. Как был файрволл, так и будет. Как стоил интернет не дешего, так и будет стоить. Просто может быть пропускная способность увеличится. Хотя тоже не факт.
За громкими и обещающими словами стоит сеть и структура будущих квазигосударств, которым нужна будет цифровая связь, для контроля и доставки данных в мозги тупеющих граждан.
Прекратите уже принимать синюю таблетку... хотя и красная ничего не изменит, просто приоткроет глаза