Илон Маск написал первый твит, используя космический интернет Starlink

Цитата: alpha_portal от

Цитата: Kukaracha от

Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове??? Полагаю, что для пользования такого интернета в пешем пути, нужно будет носить спутниковую мини тарелку на голове???

Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции. Да там дохрена че журналюги не договаривают. Не для нас это и нам нахрен не нужно. Так что забейте. Мы как всегда в низшей цепочки эволюции.

Надеюсь ты ошибаешься а то достал это интернет от Теле2 после 20:00 до 24:00 в интернет не возможно зайти. Звонил в колл цент говорят вечерние перегрузки. Что странно YouTube более мение работает с разрешением 360 можно без лагов смотреть а страницы в браузере Фиг откроешь.