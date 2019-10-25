Как будет выглядеть апокалипсис

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danilov 25 Октября 2019 в 14:23:59
Апокалипсис будет выглядеть сухо, и строго. Вот так. К примеру.
Что это бумажка показывает не знаете? Нет? Ну я вкратце - это тест посева на антибиотики. Причем не чего либо - а синегнойной палочки, которая шутить не любит и действует КРАЙНЕ быстро. Что мы видим на данном листке? Полную нечуствительность к антибиотикам. Ага.
Quote:
Комментарий к фото от врача, это перевод с английского
"Женщине, которая жалуется, потому что я не прописываю антибиотики ее ребенку, больному гриппом. Пациенту, который бросается в истерику, потому что у него болит горло и он хочет, чтобы я оставил ему азитромицин.
Людям, которые принимают амоксициллин от головной боли.
Тем, кто настаивает на том, что от лихорадки лучше всего использовать бензетацил, потому что он излечивает все инфекции и убивает всех возбудителей.
Другу, который принял только половину курса лечения, потому что он захотел выпить в конце недели и потому, что теперь его бактерии адаптировались и приспособились ко всем видам антибиотиков, и все из-за благословенной привычки говорить: "этот врач ничего не знает, с антибиотиками я вылечусь быстрее".
Вам, дамы и господа - бактерии, устойчивые ко всем антибиотикам."
"Женщине, которая жалуется, потому что я не прописываю антибиотики ее ребенку, больному гриппом. Пациенту, который бросается в истерику, потому что у него болит горло и он хочет, чтобы я оставил ему азитромицин.
Людям, которые принимают амоксициллин от головной боли.
Тем, кто настаивает на том, что от лихорадки лучше всего использовать бензетацил, потому что он излечивает все инфекции и убивает всех возбудителей.
Другу, который принял только половину курса лечения, потому что он захотел выпить в конце недели и потому, что теперь его бактерии адаптировались и приспособились ко всем видам антибиотиков, и все из-за благословенной привычки говорить: "этот врач ничего не знает, с антибиотиками я вылечусь быстрее".
Вам, дамы и господа - бактерии, устойчивые ко всем антибиотикам."
Для понимания - на фото результат посева мочи на чувствительность к антибиотикам, из которого следует, что имеется инфекция - синегнойная палочка, которая у данного пациента устойчива ко всем антибиотикам и лечить больше нечем.
Финита ля комедия. И пациентке тоже.
https://www.instagram.com/p/B3_oVpSIuVG/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 25.10.2019 08:38:33расскажите это цивилизациям, жившим до людей на Земле
Человек тот еще микроб, его так просто не возьмешь. Даже при уничтожении 99% населения каким либо вирусом, 1% останется жив, и человечество наоборот оздоровится...
Человек тот еще микроб, его так просто не возьмешь. Даже при уничтожении 99% населения каким либо вирусом, 1% останется жив, и человечество наоборот оздоровится...
Цитата: Aлекс от 25.10.2019 08:41:23Не верю что были развитые цивилизации на земле до человека, развитая цивилизация сильно мусорит, при этом его отходы не гниют, и разлагаются долго - мусор от здании, искуственно-полимерные материалы. Какую нибудь часть такого мусора мы обязательно должны были бы найти. Так что считаю что на земле мы первые высокоразвитые паразиты.
Цитата: NBE от 25.10.2019 08:38:33расскажите это цивилизациям, жившим до людей на Земле
Человек тот еще микроб, его так просто не возьмешь. Даже при уничтожении 99% населения каким либо вирусом, 1% останется жив, и человечество наоборот оздоровится...
Человек тот еще микроб, его так просто не возьмешь. Даже при уничтожении 99% населения каким либо вирусом, 1% останется жив, и человечество наоборот оздоровится...
Цитата: NBE от 25.10.2019 08:50:26Ваше право верить или нет. Вы наверное знаете много развитых цивилизаций )) Не считаю мусор показателем развитости, может они придерживались принципов live no trace
Цитата: Aлекс от 25.10.2019 08:41:23Не верю что были развитые цивилизации на земле до человека, развитая цивилизация сильно мусорит, при этом его отходы не гниют, и разлагаются долго - мусор от здании, искуственно-полимерные материалы. Какую нибудь часть такого мусора мы обязательно должны были бы найти. Так что считаю что на земле мы первые высокоразвитые паразиты.
Цитата: NBE от 25.10.2019 08:38:33расскажите это цивилизациям, жившим до людей на Земле
Человек тот еще микроб, его так просто не возьмешь. Даже при уничтожении 99% населения каким либо вирусом, 1% останется жив, и человечество наоборот оздоровится...
Человек тот еще микроб, его так просто не возьмешь. Даже при уничтожении 99% населения каким либо вирусом, 1% останется жив, и человечество наоборот оздоровится...
Цитата: NBE от 25.10.2019 08:50:26
Не верю что были развитые цивилизации на земле до человека, развитая цивилизация сильно мусорит, при этом его отходы не гниют, и разлагаются долго - мусор от здании, искуственно-полимерные материалы. Какую нибудь часть такого мусора мы обязательно должны были бы найти. Так что считаю что на земле мы первые высокоразвитые паразиты.
Не верю что были развитые цивилизации на земле до человека, развитая цивилизация сильно мусорит, при этом его отходы не гниют, и разлагаются долго - мусор от здании, искуственно-полимерные материалы. Какую нибудь часть такого мусора мы обязательно должны были бы найти. Так что считаю что на земле мы первые высокоразвитые паразиты.
Высокоразвитые за собой мусор убирают.
Так что вполне возможно, что были такие.
А вот где гарантия, что именно наша цивилизация развитая? Когда видишь вокруг свинство и отношения людей друг к другу, закрадываются сомнения в той самой развитости.
Так что, это все относительно.
MишаМашкевич 25.10.2019 в 16:27:24 # 734039
MишаМашкевич 25.10.2019 в 16:29:51 # 734040
Цитата: MишаМашкевич от 25.10.2019 10:29:51
Кстати кто часто болеет гриппом/ангиной/простудой тоже надо сдать на бак посев. Упрощает жизнь. Будешь знать что принимать, а что нет.
Кстати кто часто болеет гриппом/ангиной/простудой тоже надо сдать на бак посев. Упрощает жизнь. Будешь знать что принимать, а что нет.
Зачастую организм сам с помощью имунной системы борется,а вот кто начинает жрать колеса и колоть антибиотики - ослабляет имунку.На следующий год еще больше болеют и вирус видоизменяется,а антибиотики уже не помогают.Это как яд против крыс.Я не убеждаю не принимать лекарства - не злоупотребляйте и не надейтесь что они помогли раньше, помогут и вновь.
MишаМашкевич 25.10.2019 в 18:42:24 # 734044
Цитата: Рамзес от 25.10.2019 10:53:19ага и люди вымершие от испанки, чумы, оспы и дизентерии были лишь с ослабленным имунитетом. Что за чушь и вздор. Если есть мед. показания не нужно, а надо.
Зачастую организм сам с помощью имунной системы борется,а вот кто начинает жрать колеса и колоть антибиотики - ослабляет имунку.На следующий год еще больше болеют и вирус видоизменяется,а антибиотики уже не помогают.Это как яд против крыс.Я не убеждаю не принимать лекарства - не злоупотребляйте и не надейтесь что они помогли раньше, помогут и вновь.
Цитата: MишаМашкевич от 25.10.2019 10:29:51
Кстати кто часто болеет гриппом/ангиной/простудой тоже надо сдать на бак посев. Упрощает жизнь. Будешь знать что принимать, а что нет.
Кстати кто часто болеет гриппом/ангиной/простудой тоже надо сдать на бак посев. Упрощает жизнь. Будешь знать что принимать, а что нет.
Зачастую организм сам с помощью имунной системы борется,а вот кто начинает жрать колеса и колоть антибиотики - ослабляет имунку.На следующий год еще больше болеют и вирус видоизменяется,а антибиотики уже не помогают.Это как яд против крыс.Я не убеждаю не принимать лекарства - не злоупотребляйте и не надейтесь что они помогли раньше, помогут и вновь.
Когда человек часто болеет одной и той же болячкой, это не значит что имуна села (как она может сесть), это значит что микробы у него. А микробов лечить только через антибиотиков, конечно только по назначению врача. И никакие прогулки, моржевание не поможет
огда человек часто болеет одной и той же болячкой, это не значит что имуна села (как она может сесть), это значит что микробы у него. А микробов лечить только через антибиотиков, конечно только по назначению врача. И никакие прогулки, моржевание не поможетОга и паразиты там всякие и еще куча чего.Санитария и никакая чума,скарлатина или туберкулез не прицепится.Знал человека,которого в камеру подсадили к тубикам с открытой формой так еще и пол бетонный два раза в день поливали -это в камере бетонной целый год.Так что звиняйте все от здоровья человека зависит , ну и от тараканов (паразитов) в башке.