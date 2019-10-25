Как будет выглядеть апокалипсис

Комментарий к фото от врача, это перевод с английского



"Женщине, которая жалуется, потому что я не прописываю антибиотики ее ребенку, больному гриппом. Пациенту, который бросается в истерику, потому что у него болит горло и он хочет, чтобы я оставил ему азитромицин.

Людям, которые принимают амоксициллин от головной боли.

Тем, кто настаивает на том, что от лихорадки лучше всего использовать бензетацил, потому что он излечивает все инфекции и убивает всех возбудителей.

Другу, который принял только половину курса лечения, потому что он захотел выпить в конце недели и потому, что теперь его бактерии адаптировались и приспособились ко всем видам антибиотиков, и все из-за благословенной привычки говорить: "этот врач ничего не знает, с антибиотиками я вылечусь быстрее".

Вам, дамы и господа - бактерии, устойчивые ко всем антибиотикам."