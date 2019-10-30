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Наука и техника
Плавучие электростанции на СПГ
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danilov 31 Октября 2019 в 10:19:27
В России пройдут испытания плавучих электростанций на СПГ мощностью 40, 80 и 250 МВт. Два проекта разработаны объединенной судостроительной корпорацией совместно с инженерами ЦКБ «Айсбрерг». Скорее всего, этот типоряд и ляжет в основу будущих энергокомплексов разной мощности, которые собирается строить ОСК.

Капиталовложения в проект составляют чуть более миллиона долларов. Потенциальный объём рынка таких энергокомплексов в Минэнерго оценили в 1500 – 5000 МВт. Самыми перспективными регионами считаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка.

Энергостанция расположится на судне длиной около 100 м., здесь же будут смонтированны емкости для хранения СПГ, регазификационное оборудование, генераторы. Для поставок газа планируется использовать специальные бункеровщики.

То, что рынок перспективен, говорит тот факт, что разработкой подобных электростанций на СПГ занялся и японский промышленный гигант Kawasaki.
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