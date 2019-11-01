Рогозин поручил выделить средства на создание двух дополнительных «Союзов»

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danilov 01 Ноября 2019 в 10:12:34
"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей ["Союз"] дополнительно. Производственные мощности нашего завода [РКК "Энергия"] - штатно четыре корабля в год, но можно сделать и по пять кораблей. Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля", - сказал Рогозин в четверг журналистам.
По его словам, один корабль будет построен для полета космических туристов в 2021 году, второй "Союз" необходим для обеспечения полетов международных экипажей на МКС.
Рогозин сообщил, что Роскосмос поможет американским коллегам доставить астронавтов на МКС, для чего ужмет российские экипажи.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что кандидаты в космические туристы для полета на "Союзе" по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures еще не определены. Пилотируемый корабль "Союз" для этих целей будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет состоится не ранее конца 2021 года. Как уточнили в госкорпорации, космические туристы смогут ознакомиться с кораблем во время тренировок в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
https://tass.ru/kosmos/7065836