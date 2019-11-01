Qantas проверяет свои Boeing 737 из-за трещины

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danilov 01 Ноября 2019 в 10:26:29
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Повздорили мушкетёры с Тремя богатырями – Ильёй Муромцем, Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем. Один из мушкетёров вышел против Ильи Муромца. Стоит, покачивается и своей шпагой проводит ложные уколы, пытаясь раздёргать Илью. Затем подскочил к Муромцу и в области сердца мелом ему нарисовал крестик. Илья долго и задумчиво смотрел на эти танцевальные па и спрашивает Добрыню:
- Никитич, какого лешего он, как кузнечик скачет и мелком по мне чиркает?
- Да это он своим друзьям показывает, что он заколет тебя ударом в центр крестика – отвечает Добрыня.
- Ах ты с..ка хрянцузская - Спокойно удивился Илья. – Алёша, обсыпь ентого кузнечика мелом и подай мне мою палицу. Я его сейчас так у… , мало не покажется!
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Думаю, что такого типа вооружений предостаточно в мире разработано, причем и не для 60 км, а поболее. На 60 км еще и подобраться нужно, а гаубицу с боекомплектом на себе не утащишь. На кого рассчитано - на моджахеда с автоматом? Хотя конечно цена тоже имеет значение. Сейчас перспективные разработки вооружения совсем в другом направлении двигаются. Хотя имеет место быть