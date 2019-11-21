Стало известно о первом успешном эксперименте по заморозке человека

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GoodZone 21 Ноября 2019 в 16:14:00
По мнению автора материала, необходимость этой процедуры вызвана тем, что многие люди, получившие травмы, умирают раньше, чем хирурги могли бы помочь, передает РИА «Новости».
Тишерман рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента, при этом он не рассказал, сколько пациентов всего выжило в результате такой процедуры.
По словам авторов методики, они быстро охлаждают организм человека примерно до 10-15 градусов Цельсия путем замены всей крови физраствором, охлажденным до близкой к нулю температуры. При этом мозговая деятельность почти полностью прекращается, и пациента отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол.
После этого у бригады хирургов есть два часа на операцию по устранению причины острой кровопотери. После этого у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить работу сердца.
Исследования на животных показали, что у свиней с тяжелыми травмами можно вызывать охлаждение на срок до трех часов и в этом режиме проводить хирургическое лечение повреждений, после чего реанимировать.
По словам Тишермана, пока неизвестен максимально возможный срок, на который можно таким образом безопасно ввести в состояние анабиоза. Когда клетки вновь разогреваются, они могут получить повреждения из-за ряда химических реакций, и чем дольше клетки находятся без кислорода, тем больше повреждений происходит.
Напомним, в ноябре 2018 года искусственное сердце было разработано на основе дискового насоса в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина. Оно успешно прошло первые тесты.
https://vz.ru/news/2019/11/21/1009508.html
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