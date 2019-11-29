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Наука и техника
Макс в этом году не полетит
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danilov 29 Ноября 2019 в 15:14:36
Сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX, вероятно, сдвинутся на 2020 год. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Корпорация Boeing ожидала, что Федеральное авиационное управление начнет процесс возвращения лайнеров в эксплуатацию уже в нынешнем году, отметила газета. Однако "сейчас представляется все более вероятным, что запрет на полеты будет сохраняться и в 2020 году, учитывая необходимость проведения целой серии испытаний, которые Boeing должен завершить до того, как самолетам будет разрешено совершать полеты".
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