Макс в этом году не полетит

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danilov 29 Ноября 2019 в 15:14:36
Корпорация Boeing ожидала, что Федеральное авиационное управление начнет процесс возвращения лайнеров в эксплуатацию уже в нынешнем году, отметила газета. Однако "сейчас представляется все более вероятным, что запрет на полеты будет сохраняться и в 2020 году, учитывая необходимость проведения целой серии испытаний, которые Boeing должен завершить до того, как самолетам будет разрешено совершать полеты".
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