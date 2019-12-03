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Наука и техника
Huawei обошлась без американских компонентов в смартфоне-флагмане и оборудовании 5G
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Hairless 03 Декабря 2019 в 17:01:07
В последнем флагманском смартфоне Huawei — Mate 30 Pro, недавно вышедшем на рынок — вообще нет комплектующих, сделанных в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анализ, проведённый японской технологической лабораторией Fomalhaut Techno Solutions по заказу UBS.

Как ожидается, все новые модели смартфонов Huawei, выпущенные в 2020-м, не будут содержать американских компонентов. Это стало результатом санкций, введённых Вашингтоном против китайской компании весной. Хотя американские производители электронных комплектующих могут получить временное разрешение на поставки Huawei и делают это, сама компания не намерена в дальнейшем полагаться на их продукцию.

И касается это не только смартфонов. Как заявил изданию официальный представитель Huawei в США Джон Саффолк, всё 5G-оборудование компании теперь свободно от американской продукции. "Мы хотели бы продолжать использовать американские компоненты. Это хорошо для американской промышленности. Это хорошо для Huawei. Но нас этого лишили", — сказал он.

В итоге от решения, принятого властями США, страдают американские компании. Та же ситуация с Google и Microsoft, которые предупреждали Белый дом: санкции против Huawei не усилят, а, наоборот, ослабят США, пишет Thurrott.com. Заменить ПО, тем более такое как глобальные программные платформы вроде Android и Windows, сложнее, чем "железо". Но для Huawei это только вопрос времени.

https://www.wsj.com/articles/huawei-manages-to-make-smartphones-without-american-chips-11575196201

https://www.thurrott.com/cloud/223175/huaweis-latest-smartphones-network-gear-are-america-free
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 03.12.2019 в 17:14:29   # 736263
похоже что правительство США делает все против самого США. Скоро уже весь мир не будет нуждаться в США. Останется только армия.
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  SPYKER X 03.12.2019 в 18:30:59   # 736275
Санкции это недальновидная политика против самих себя!
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  гримм 03.12.2019 в 18:34:39   # 736277
Цитата: alpha_portal от 03.12.2019 11:14:29
похоже что правительство США делает все против самого США. Скоро уже весь мир не будет нуждаться в США. Останется только армия.

да нет Россия вооружает всех!!!
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  КЕДЫ 04.12.2019 в 00:11:50   # 736297
Че там с Эврикой на Джангильдина? Слухи про Шаха ходят.
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