Американский "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

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danilov 09 Декабря 2019 в 10:32:22
Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony в 15:47 по Москве. Перед этим сблизившийся с МКС корабль в 13:05 по московскому времени был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял итальянский астронавт Лука Пармитано.
Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс присоединения его к американскому сегменту станции - модулю Harmony осуществлялся по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.
Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 в минувший четверг вывела на орбиту Земли 19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению МКС. Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.
https://www.interfax.ru/world/687129
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