Увеличение теломер

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danilov 13 Декабря 2019 в 12:22:41
https://www.technologyreview.com/s/614873/buyer-beware-of-this-1-million-gene-therapy-for-aging/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 13.12.2019 06:40:56Мы все надеемся что не этот...
а 79 летний это кто? Случайно не ...?
а 79 летний это кто? Случайно не ...?
Цитата: GoodZone от 13.12.2019 06:40:56
а 79 летний это кто? Случайно не ...?
а 79 летний это кто? Случайно не ...?
... Волондеморт???
Ара горный 13.12.2019 в 15:13:01 # 736849
Цитата: NeoMax от 13.12.2019 09:09:51
Им терять нечего
Им терять нечего
Теломерам действительно, терять нечего.