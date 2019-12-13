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Наука и техника
Увеличение теломер
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danilov 13 Декабря 2019 в 12:22:41
Компания предлагает терапию по удлинению теломер (чем они длиннее, тем человек дольше живет при определенных условиях) - внедряют вирус, который запрограммирован на наращивание теломер. Двое пациентов начнут в январе 2020 (90 и 79 лет). Курс стоит $1 млн.



https://www.technologyreview.com/s/614873/buyer-beware-of-this-1-million-gene-therapy-for-aging/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 13.12.2019 в 12:40:56   # 736828
а 79 летний это кто? Случайно не ...?
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  кинат 13.12.2019 в 13:14:19   # 736832
про него тож подумал.
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  NBE 13.12.2019 в 13:14:35   # 736833
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  shlenchak 13.12.2019 в 14:11:35   # 736840
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  NeoMax 13.12.2019 в 15:09:51   # 736848
Им терять нечего
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  Ара горный 13.12.2019 в 15:13:01   # 736849
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  WauTaH 13.12.2019 в 16:20:32   # 736850
Ну теперь ждем непредсказуемой побочной реакции и зомби апокалипсис
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  adapter 13.12.2019 в 16:23:17   # 736851
Сорри нечаянно
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