Перейти черту: чем опасен генно-модифицированный человек

Quote:
"Модератор, пропусти!" Степану Афанасьевичу и другим нашим читателям посвящается
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Подробнее: https://tengrinews.kz/story/moderator-propusti-stepanu-afanasevichu-drugim-nashim-387132/
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Подробнее: https://tengrinews.kz/story/moderator-propusti-stepanu-afanasevichu-drugim-nashim-387132/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Quote:
После прочтения этой статьи вы помолодеете. Расскажем про кликбейт, шейминг и эщкере!
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Подробнее: https://tengrinews.kz/story/prochteniya-stati-pomolodeete-rasskajem-klikbeyt-sheyming-385680/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/story/prochteniya-stati-pomolodeete-rasskajem-klikbeyt-sheyming-385680/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz