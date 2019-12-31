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Наука и техника
Перейти черту: чем опасен генно-модифицированный человек
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danilov 31 Декабря 2019 в 12:16:59
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  Ал 31.12.2019 в 20:09:02   # 737830

Quote:
"Модератор, пропусти!" Степану Афанасьевичу и другим нашим читателям посвящается
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/story/moderator-propusti-stepanu-afanasevichu-drugim-nashim-387132/
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Quote:
После прочтения этой статьи вы помолодеете. Расскажем про кликбейт, шейминг и эщкере!
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/story/prochteniya-stati-pomolodeete-rasskajem-klikbeyt-sheyming-385680/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

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