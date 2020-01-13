Звездная битва Маска и Брэнсона: как миллиардеры собираются покорять космос в 2020 году

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философ 13 Января 2020 в 10:18:26
С началом нового десятилетия два космических стартапа — SpaceX Илона Маска и Virgin Orbit Ричарда Брэнсона — намерены достичь ключевых промежуточных целей, которые жизненно важны для будущего их бизнеса. В случае со SpaceX речь идет о создании подразделения спутникового интернета, которое компания намерена открыть позднее в этом году, а для Virgin Orbit это означает начало коммерческой деятельности.
В начале января SpaceX запустила группу спутников Starlink — 60 спутников присоединились к остальной группе. Компания намеревается создать собственный сервис спутникового интернета. Один из этих спутников будет покрыт неотражающей краской, чтобы проверить, устранит ли это помехи для астрологических наблюдений.
Предыдущие два запуска Starlink вызвали смешанные отзывы, поскольку отраженный от них свет был слишком ярким и мешал некоторым наблюдениям исследователей. «Мы хотим убедиться, что мы правильно поступаем и что дети смогут смотреть в телескопы», — объясняла операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.
Если все пройдет благополучно, компания собирается провести еще два запуска Starlink в январе и начале февраля. Компания намерена предлагать тарифные планы на интернет в отдельных регионах США и Канады после того, как проведет от шести до восьми запусков спутников Starlink на орбиту, а полное глобальное покрытие будет достигнуто после 24 запусков — в общей сложности, 1440 спутников.
Реализация программы Starlink — ключевой элемент бизнес-плана SpaceX. По данным Pitchbook, SpaceX привлекла более $1,2 млрд венчурного капитала за последние 12 месяцев, и ее оценка превысила $33 млрд. Значительная часть этого капитала направлена на построение Starlink. В мае прошлого года Илон Маск рассказал журналистам, что выручка от сервиса спутникового интернета обеспечит SpaceX средствами, достаточными для создания Starship, огромного космического корабля, с помощью которого компания планирует перевозить грузы — а позднее и людей — на Луну и Марс.
Помимо этого, SpaceX продолжает работу над проектом по отправке астронавтов на Международную космическую станцию, которая запланирована на 2020 год. В середине января компания планирует провести испытания системы аварийного спасения на корабле Crew Dragon. В случае успеха она собирается провести первый пилотируемый полет в первой половине 2020 года.
Стартап Ричарда Брэнсона Virgin Orbit тоже готовится к большим свершениям в ближайшие недели. Компания отделилась от Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом. Планируется, что клиенты Virgin Galactic в 2020 году смогут совершить первые суборбитальные полеты. Virgin Orbit будет отправлять в космос не людей, а спутники. Ее ракета, LauncherOne, предназначена для рынка малых спутников. Несколько других ракетных стартапов нацелены на тот же рынок, но до сих пор только один, Rocket Lab из Лос-Анджелеса, успешно доставил на орбиту спутники клиентов.
Virgin Orbit применяет иной подход, чем ее конкуренты. Вместо того, чтобы запускать ракеты с земли, она поднимет их на большую высоту с помощью самолета. Оттуда и будет запущен LauncherOne, что позволит ему взлететь с меньшим количеством топлива и большей маневренностью в сравнении с запуском со стационарной пусковой установки.
Представитель компании подтвердил, что Virgin Orbit проведет первый пробный орбитальный полет в январе. Если все пройдет благополучно, компания намерена вскоре после этого отправить первый платный груз — вероятно, это произойдет в феврале. Заказчик этого запуска — NASA. Virgin Orbit собирается доставить 10 малых спутников для проекта ELaNa, который сотрудничает с университетами и старшими школами.
Перевод Натальи Балабанцевой
Алекс Кнапп Forbes Contributor
https://www.forbes.ru/tehnologii/390879-zvezdnaya-bitva-maska-i-brensona-kak-milliardery-sobirayutsya-pokoryat-kosmos-v
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