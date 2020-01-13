Министерство внутренних дел США прекратит использование дронов

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danilov 13 Января 2020 в 14:25:03
Министерству внутренних дел США придется прекратить использование своих беспилотников, которых насчитывается почти 1000 штук. Об этом сообщил источник со ссылкой на собственных информаторов, знакомых с планами правительства. По их словам, основанием для решения стал вывод, что существует слишком высокий риск использования этих аппаратов Китаем для шпионажа.
Напуганное возможностями Китая, министерство внутренних дел США прекратит использование почти 1000 дронов
Министерство использует беспилотники для борьбы с пожарами, картирования местности и мониторинга природных ресурсов. Сотрудники министерства обеспокоены тем, что отказ от дронов приведет к увеличению затрат времени и денег, поскольку вместо них придется использовать пилотируемые летательные аппараты, что, к тому же, может быть опасно для тех, кто выполняет полеты.
Запрет еще не введен, но это вопрос времени. Исключение будет сделано только для чрезвычайных ситуаций, таких как борьба с лесными пожарами.
Ранее американским военным было запрещено использовать беспилотные летательные аппараты производства китайской компании DJI.
Правительство США искало способы стимулирования разработки чисто американского беспилотника, но, по словам чиновников, это может занять годы. Несколько западных компаний уже признали свое поражение в попытках конкурировать с DJI на потребительском рынке.
https://www.ft.com/content/a50088de-33f6-11ea-9703-eea0cae3f0de
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