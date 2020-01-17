Роскосмос нашёл способ глушить спутники -шпионы

Цитата: Pole13 от

Как поставить помехи спутнику фотографу?! Как поставить помехи спутнику фотографу?!

Спутник не имеет своего хранилища, а сразу передаёт поток на наземные станции или как тут описано через ретранслятор. Суть в отключении этой передачи потока.