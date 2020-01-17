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Наука и техника
Роскосмос нашёл способ глушить спутники -шпионы
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danilov 17 Января 2020 в 11:48:13
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Специалисты предприятия "Роскосмоса" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах специалистов компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.

"В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения", — говорится в материалах.
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.

Такой способ помех, уточняют авторы разработки, может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.
Для реализации проекта его авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.

Блокирование каналов передачи в реальном времени данных со спутников-шпионов не позволит зарубежной стороне, как утверждают авторы, "выявлять в реальном масштабе времени активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий".

https://ria.ru/20200116/1563476073.html
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  Aлекс 17.01.2020 в 13:01:31   # 739034
Рас космос, двас космос
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  Pole13 17.01.2020 в 13:19:42   # 739036
Как поставить помехи спутнику фотографу?!
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  Wolfkz 17.01.2020 в 13:50:27   # 739040
Цитата: Pole13 от 17.01.2020 07:19:42
Как поставить помехи спутнику фотографу?!

Спутник не имеет своего хранилища, а сразу передаёт поток на наземные станции или как тут описано через ретранслятор. Суть в отключении этой передачи потока.
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  Hairless 17.01.2020 в 14:15:22   # 739043
Цитата: Wolfkz от 17.01.2020 07:50:27
Цитата: Pole13 от 17.01.2020 07:19:42
Как поставить помехи спутнику фотографу?!


Спутник не имеет своего хранилища, а сразу передаёт поток на наземные станции или как тут описано через ретранслятор. Суть в отключении этой передачи потока.


Энергетически выгоднее пакетная передача информации, когда она сначала накапливается до определенного объема, а затем пакетом передается на пункт приема.
Любой передаче предшествует процедура установления канала связи. Если перегрузить мощным направленным сигналом приемник спутника-шпиона, канал связи не будет установлен. Ну и т.д.
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