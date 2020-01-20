SpaceX успешно испытала спасательную систему космического корабля Crew Dragon

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философ 20 Января 2020 в 14:51:46
Компания Илона Маска SpaceX провела испытания аварийной системы пилотируемого корабля Crew Dragon. Во время тестирования была специально взорвана ракета-носитель Falcon 9. Трансляция испытаний, где использовался уже побывавший на орбите корабль, велась на YouTube-канале SpaceX.
После команды на экстренное отделение от ракеты корабль, на борту которого находились два манекена с датчиками, запустил восемь резервных двигателей SuperDraco. Они отвели аппарат на безопасное расстояние. Все произошло на высоте около 22 км спустя 84 секунды после старта Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Уцелевший после взрыва ракеты корабль с помощью парашютов приводнился в Атлантическом океане. К месту аварийной посадки направилось спасательное судно.
Корабль приводнился через некоторое время после того, как раскрылись парашюты. Полученные данные позволят SpaceX детальнее оценить возможные риски, связанные с первым пилотируемым запуском Crew Dragon. Если все пройдет так, как планирует компания Маска, его осуществят в этом году.
Ранее SpaceX не раз переносила пилотируемый полет Crew Dragon. Напомним, этот космический корабль вместе с перспективным CST-100 от Boeing должен заменить советский аппарат «Союз».
Crew Dragon был создан для отправки космонавтов на МКС, но на данный момент NASA еще не разрешило проводить тестовые полеты корабля с людьми на борту. Одобрения таких испытаний SpaceX ожидает до конца этого года. Пока что людей на МКС доставляют только российские «Союзы»: за каждое место на борту корабля NASA платит не менее $80 млн.
Проведенный эксперимент стал последним шагом на пути к первому полету астронавтов на пилотируемом корабле Crew Dragon, который должен состояться через несколько месяцев. Изначально тест планировали провести 18 января, но отложили из-за сильного волнения моря
https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/391467-spacex-vzorvala-raketu-falcon-9-vo-vremya-ispytaniy
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