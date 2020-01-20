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Наука и техника
Amazon введет технологию оплаты с помощью ладони
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философ 20 Января 2020 в 15:03:28
Компания Amazon создает кассовые терминалы, которые позволят покупателю связать информацию о дебетовой или кредитной картой с рукой, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Так клиент сможет оплачивать покупки через ладонь, не используя карту или телефон.

Компания планирует разместить терминалы в кофейнях, ресторанах быстрого питания и других торговых центрах. В Amazon отказались от комментариев.

Компания рассматривает несколько вариантов того, как прийти к такому способу оплаты, сказал один из собеседников издания. Например, клиент вставляет карту в терминал, а затем позволяет ему сканировать руку. С этого момента покупателю нужно будет только положить руку на терминал, чтобы оплатить покупку.

Недавно Amazon подала патентную заявку на то, что она описала как «бесконтактную биометрическую идентификационную систему», которая включает в себя «ручной сканер, который генерирует изображения ладони пользователя». Данные, которые будут проходить через терминалы, в том числе где и когда покупатель совершил покупку, будут храниться в облаке Amazon, рассказали собеседники WSJ.

Кредитные организации в России, как считают эксперты банковской отрасли, готовы сделать ставку на отказ от выпуска физических пластиковых карт. Основания для таких выводов простые — россияне все реже пользуются кредитками, иногда вовсе оставляют их дома, предпочитая альтернативные способы оплаты покупок.

https://www.kommersant.ru/doc/4225255

https://hightech.fm/2020/01/19/pay-hand
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