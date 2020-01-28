Первые 10 миллионов кВт.ч электроэнергии выдал плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов"

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danilov 28 Января 2020 в 10:49:35
ПЭБ "Академик Ломоносов" - это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности, основной целью которого является обеспечение энергией крупных промышленных предприятий, населенных пунктов, расположенных в районе Крайнего севера и Чукотки. В настоящее время энергоблок обеспечивает 1/5 потребности региона, в дальнейшем — в полном объёме обеспечит автономный округ электроэнергией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
здесь то трубы каждый год по миллиону баксов не поменяшь))
Всё равно рашкафсепропало, технологийнет, путенвор.
KapitanNemo 28.01.2020 в 20:46:31 # 739851