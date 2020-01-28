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Наука и техника
Первые 10 миллионов кВт.ч электроэнергии выдал плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов"
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danilov 28 Января 2020 в 10:49:35
Первый в мире плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", построенный на Балтийском заводе в 2019 году, выдал в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла первые 10 миллионов кВт.ч электроэнергии.



ПЭБ "Академик Ломоносов" - это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности, основной целью которого является обеспечение энергией крупных промышленных предприятий, населенных пунктов, расположенных в районе Крайнего севера и Чукотки. В настоящее время энергоблок обеспечивает 1/5 потребности региона, в дальнейшем — в полном объёме обеспечит автономный округ электроэнергией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 28.01.2020 в 11:04:53   # 739818
Наша ТЭЦ ,а вернее ее "хозяин" нервно курит в стороне)))
здесь то трубы каждый год по миллиону баксов не поменяшь))
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  андремас 28.01.2020 в 14:57:47   # 739839
А че толку, народу", какой с того толк?

Всё равно рашкафсепропало, технологийнет, путенвор.
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  KapitanNemo 28.01.2020 в 20:46:31   # 739851
Чтобы ни говорили, но Россия это энергетическая держава!
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