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Наука и техника
Получены самые детальные фотографии Солнца
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danilov 31 Января 2020 в 11:59:17
Самые детальные снимки в истории были сделаны наземным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленным на Гавайях.
https://www.nso.edu/inouye-solar-telescope-first-light
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