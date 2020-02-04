В генах африканцев оказалось много неандертальцев

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Zoggyla 04 Февраля 2020 в 16:13:45
А что же африканцы? А у африканцев, как считалось, неандертальской ДНК вообще нет. Родина Homo sapiens – Африка, но когда человек разумный около 70 тыс. лет назад начал мигрировать в Евразию, то он обнаружил здесь ещё один вид Homo – человека неандертальского. Между обоими видами случались брачные контакты, которые и оставили нам в наследство некоторые неандертальские гены. При этом часть H. sapiens осталась в Африке и с неандертальцами лицом к лицу не встречалась. Правда, известно, что потом была и обратная миграция из Евразии в Африку, и с ней сюда могла прийти и неандертальская ДНК, которая уже поселилась в геноме человека разумного. Однако долю неандертальской ДНК в африканском геноме оценивали как очень, очень, очень маленькую, проще говоря, считалось, что её у африканцев вовсе нет.
Оказалось, что всё не так просто. Исследователи из Принстонского университета ещё раз сравнили геном неандертальца с геномами более чем 2500 современных людей, среди которых были и жители Африки, и неандертальская доля в ДНК африканцев оказалась равно примерно 0,3%, что никак нельзя назвать пренебрежимо малой величиной. Кроме того, как пишут авторы работы в Cell, неандертальская ДНК пришлась африканской популяции весьма кстати, потому что среди неандертальских генов оказались те, что усиливают иммунитет и защищают кожу от ультрафиолета.
Обратная миграция, которая принесла неандертальскую ДНК в Африку, происходила в течение последних 20 тыс. лет. Но и здесь всё на самом деле сложнее, потому что только половина этой ДНК была истинно неандертальской. Дело в том, что у человека разумного с человеком неандертальским был ещё один контакт более 100 тыс. лет назад. В то время человек разумный не смог прочно укорениться в Евразии, но зато успел передать какую-то часть своей ДНК неандертальцам. И когда потом, около 70 тыс. лет назад, случился новый контакт двух видов людей, когда H. sapiens уже смог остаться в Евразии, то неандертальцы теперь передавали ему не только свою ДНК, но и ту ДНК человека разумного, которая осталась в неандертальском геноме после первого контакта.
Прояснив картину с передачей ДНК, авторы работы заодно пересчитали содержание неандертальской ДНК в геноме жителей Восточной Азии – если раньше считалось, что у азиатов неандертальской ДНК на 20% больше, чем у европейцев, то сейчас эта цифра понизилась до 8% и меньше. Древнейшая история человечества стала для нас чуть яснее; посмотрим, какие ещё сюрпризы принесут нам непрерывно развивающиеся методы генетического анализа.
Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Чуваки на глазок прикинули:
- так Джо, сколько в тебе от неандертальца?
- меньше процента Бил!
- а сколько думаешь у азиата?
- процента 2 Бил!
- а у нигера?
- процентов 10 Бил!
Так и запишем, кто кроме нас проверит то
И вот теперь повторное открытие, алахамор!
А ктож проверит, не правда ли чётко ребята устроились?