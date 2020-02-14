Альтернативу не найти

Цитата: строитель от

Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2

Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом

Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом

Есть разница.Мы ебемся потому, что поверили сказкам про рыночную экономику, в которой можно свободно купить необходимый товар или услугу, а не производить самим.Они ебутся потому, что слишком увлеклись своим величием и возможностью купить все, что захотят, и перестали поддерживать на должном уровне свою науку и технологии.