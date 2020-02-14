Альтернативу не найти

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danilov 14 Февраля 2020 в 14:34:05
Аналитики американского конгресса считают, что производство похожего аппарата в Штатах предполагает технические и плановые риски.
«Даже в случае плавного и осуществлённого точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надёжности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Цитата: строитель от 14.02.2020 11:42:30
Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Есть разница.
Мы ебемся потому, что поверили сказкам про рыночную экономику, в которой можно свободно купить необходимый товар или услугу, а не производить самим.
Они ебутся потому, что слишком увлеклись своим величием и возможностью купить все, что захотят, и перестали поддерживать на должном уровне свою науку и технологии.
Цитата: Hairless от 14.02.2020 11:51:25Мы наблюдаем за вашей еблей. Порнуха так себе.
Есть разница.
Мы ебемся потому, что поверили сказкам про рыночную экономику, в которой можно свободно купить необходимый товар или услугу, а не производить самим.
Они ебутся потому, что слишком увлеклись своим величием и возможностью купить все, что захотят, и перестали поддерживать на должном уровне свою науку и технологии.
Цитата: строитель от 14.02.2020 11:42:30
Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Есть разница.
Мы ебемся потому, что поверили сказкам про рыночную экономику, в которой можно свободно купить необходимый товар или услугу, а не производить самим.
Они ебутся потому, что слишком увлеклись своим величием и возможностью купить все, что захотят, и перестали поддерживать на должном уровне свою науку и технологии.
Цитата: Zoggyla от 14.02.2020 11:56:30
Цитата: Hairless от 14.02.2020 11:51:25Мы наблюдаем за вашей еблей. Порнуха так себе.
Есть разница.
Мы ебемся потому, что поверили сказкам про рыночную экономику, в которой можно свободно купить необходимый товар или услугу, а не производить самим.
Они ебутся потому, что слишком увлеклись своим величием и возможностью купить все, что захотят, и перестали поддерживать на должном уровне свою науку и технологии.
Цитата: строитель от 14.02.2020 11:42:30
Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Они ебутся с движками для ракет, мы ебемся с заводом по выпуску углеволокна для крыльев МС 21 и трубоукладчиком для северного потока 2
Вообщем взаимовыгодное сотрудничество идёт полным ходом
Есть разница.
Мы ебемся потому, что поверили сказкам про рыночную экономику, в которой можно свободно купить необходимый товар или услугу, а не производить самим.
Они ебутся потому, что слишком увлеклись своим величием и возможностью купить все, что захотят, и перестали поддерживать на должном уровне свою науку и технологии.
Ну, мы хоть что-то пытаемся. А вы только наблюдаете, причем отнюдь не бесплатно.