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Наука и техника
Уровень смертности от вируса в зависимости от возраста
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danilov 20 Февраля 2020 в 21:51:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 20.02.2020 в 22:15:18   # 741478
достаточно посмотреть на источник...
хотя для камаровского пойдет
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  Fotinij 21.02.2020 в 00:53:44   # 741484
Начинает складываться впечатление, что они "из мухи слона раздувают" , с этим вирусом.
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  Сила 21.02.2020 в 01:11:33   # 741485
от обычного гриппа сука больше мрут ведь. че за ебаный петросян делал стату?
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  Сила 21.02.2020 в 01:12:21   # 741486
да и где новость о вывозе оружии с воен. части?
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  arhar 21.02.2020 в 07:31:26   # 741488
Цитата: Сила от 20.02.2020 19:11:33
от обычного гриппа сука больше мрут ведь. че за ебаный петросян делал стату?

не забывай про принимаемые меры, при таких мерах грипп не убил бы никого, да и, я бы не стал верить данным из китая, достаточно посмотреть на то, что они делают с контактными и теми кто на карантине.
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  Рамзес 21.02.2020 в 08:08:09   # 741489
Да тут по ходу не от вируса мрут,а в силу возраста.
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  Fototur 21.02.2020 в 08:58:55   # 741490
А кто остальные 71,7%???
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  Pancho S 21.02.2020 в 09:24:45   # 741493
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  KapitanNemo 21.02.2020 в 10:03:55   # 741494
Походу кто-то решил омолодить народ
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  Fototur 21.02.2020 в 10:14:01   # 741495
Цитата: Pancho S от 21.02.2020 03:24:45
Цитата: Fototur от 21.02.2020 02:58:55
А кто остальные 71,7%???

Это заражённые без летального исхода.
Не совсем верный расчёт. Неизвестно количество заболевших по возрастным группам.
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