Уровень смертности от вируса в зависимости от возраста

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danilov 20 Февраля 2020 в 21:51:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
хотя для камаровского пойдет
Цитата: Сила от 20.02.2020 19:11:33
от обычного гриппа сука больше мрут ведь. че за ебаный петросян делал стату?
от обычного гриппа сука больше мрут ведь. че за ебаный петросян делал стату?
не забывай про принимаемые меры, при таких мерах грипп не убил бы никого, да и, я бы не стал верить данным из китая, достаточно посмотреть на то, что они делают с контактными и теми кто на карантине.
Цитата: Fototur от 21.02.2020 02:58:55
А кто остальные 71,7%???
А кто остальные 71,7%???
Это заражённые без летального исхода.
KapitanNemo 21.02.2020 в 10:03:55 # 741494
Цитата: Pancho S от 21.02.2020 03:24:45Не совсем верный расчёт. Неизвестно количество заболевших по возрастным группам.
Это заражённые без летального исхода.
Цитата: Fototur от 21.02.2020 02:58:55
А кто остальные 71,7%???
А кто остальные 71,7%???
Это заражённые без летального исхода.