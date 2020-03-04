Маски повышают риск заболевания - эксперт

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danilov 04 Марта 2020 в 16:03:32
"Медицинская маска необходима только для инфицированного пациента, у которого есть признаки вирусного заболевания, чтобы предотвратить распространение. Это не касается коронавируса, это касается любого заболевания, которое передается воздушно-капельным путем", - сообщил Нуртаев на брифинге СЦК.
"Здоровым людям нет необходимости носить маски, так как на сегодня это повышает риск заболевания. Во-первых, маски не всегда правильно носят. Во-вторых, маски постоянно люди поправляют руками, которыми до этого трогали предметы общего пользования, здоровались. Тем самым они увеличивают риск заболевания", - отметил он.
По словам Нуртаева, намного эффективнее не надевать маски, мыть руки и соблюдать правила гигиены.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/maski-povyishayut-risk-zabolevaniya-ekspert-393550/