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Наука и техника
Коронавирус мутирует
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danilov 05 Марта 2020 в 10:43:33
Последнее исследование китайских ученых показало, что коронавирус COVID-19 мутировал, его разделили на L-подтип и S-подтип. Об этом сообщает Zaobao.

S-подтип является более старой версией вируса, а L-подтип — немного новее, он более агрессивный и более заразный. По данным ученых, в штаммах вируса произошло 149 мутаций, на L-подтип приходится 70 процентов случаев заболеваний, а на подтип S — 30 процентов.

Исследователи отметили, что коронавирус S-подтипа ближе к коронавирусу летучей мыши.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.

Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 3 201 человек. Общее число заболевших превысило 93 тысячи, а количество выздоровевших приблизилось к 51 тысяче.

https://news.rambler.ru/community/43786456-koronavirus-mutiroval-i-stal-bolee-zaraznym
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