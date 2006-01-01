Коронавирус мутирует

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danilov 05 Марта 2020 в 10:43:33
S-подтип является более старой версией вируса, а L-подтип — немного новее, он более агрессивный и более заразный. По данным ученых, в штаммах вируса произошло 149 мутаций, на L-подтип приходится 70 процентов случаев заболеваний, а на подтип S — 30 процентов.
Исследователи отметили, что коронавирус S-подтипа ближе к коронавирусу летучей мыши.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды.
Его жертвами, по последним данным, во всем мире стали 3 201 человек. Общее число заболевших превысило 93 тысячи, а количество выздоровевших приблизилось к 51 тысяче.
https://news.rambler.ru/community/43786456-koronavirus-mutiroval-i-stal-bolee-zaraznym
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