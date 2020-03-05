Нобелевскую медаль получит врач из Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Марта 2020 в 12:08:17
Руководитель отдела трансплантации фетальных клеток АО "Национальный научный медицинский центр", разработчик ряда научных исследований в области стволовых клеток Самат Сапарбаев за вклад в развитие изобретательства России и СНГ удостоен медалью имени Нобеля, передает Today.kz.
Награждение состоится в Москве. Медаль присуждается как одному из передовых изобретателей за работы, которые имеют международное значение и признание.
"Самат Сапарбаев занимается исследованиями в области клеточных технологий с 2006 года. Был одним из основных исполнителей научно-технической программы по клеточным технологиям, полученные результаты внедрены в клиническую практику для оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Доктором разработаны и внедрены в практическую деятельность методы выделения, культивирования и криоконсервации фетальных клеток, созданы протоколы по внутривенной трансплантации клеток и разработаны медико-экономические показатели. Данные, полученные от работ, неоднократно докладывались как на республиканских, так и международных конференциях. Имеет более 10 инновационных патентов, выпущено 6 методических руководств 3 монографии, опубликовано более 60 научных работ, в том числе и в дальнем зарубежье", - рассказали в националном научном центре.
Отметим, что на базе центра функционирует единственная в Казахстане лаборатория клеточных технологий, созданная при клинической базе. С помощью стволовых клеток здесь лечат пациентов с диагнозом Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, цирроз печени, ревматоидный артрит, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность и др. Все лечение граждане страны могут получить по квоте.
Всего на сегодняшний день доктор получит пять наград, среди которых сертификат и свидетельство "Известные ученые России и СНГ", орден Екатерины Великой, орден "За научные победы и свершения", который присуждается за значительный вклад в развитие мировой науки, за выдающиеся научные работы, открытия, изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения. Он также награжден золотой медалью "За новаторскую работу в области высшего образования", что утверждает его высокий авторитет отечественной науки в области образования в мире. Кроме того, доктору присвоено почетное звание "Заслуженный работник науки и образования " России и СНГ.
http://today.kz/news/kazahstan/2020-03-05/793280-nobelevskuyu-medal-poluchit-vrach-iz-kazahstana/
Комментарии, по рейтингу, по дате