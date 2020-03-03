Ученые: коронавирус поражает нервную систему

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danilov 05 Марта 2020 в 17:54:10
Цзиньюань решил дополнительно обследовать своего 56-летнего пациента с коронавирусом и энцефалитом, в результате чего нашел следы инфекции в его спинномозговой жидкости.
Пациент выздоровел и был выписан из больницы 25 февраля. В больницу он попал месяцем ранее из-за дыхательной недостаточности. Врачи провели секвенирование генов на его спинномозговой жидкости, так как он демонстрировал симптомы неврологического расстройства, в том числе лицевой нервный тик.
Лю Цзиньюан посоветовал врачам проверять спинномозговую жидкость пациентов, особенно если те внезапно теряют сознание и так же быстро приходят в себя.
Группа ученых во главе с Ху Бо, врачом из больницы при Университете науки и технологии Хуажонг, незадолго до этого выпустила статью, в которой утверждалось, что у 30 процентов исследованных ими пациентов с коронавирусом были обнаружены симптомы заболеваний нервной системы.
https://news.rambler.ru/community/43795242-uchenye-koronavirus-porazhaet-nervnuyu-sistemu
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