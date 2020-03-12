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Наука и техника
Захоронение лопастей от ветряных электростанций
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danilov 12 Марта 2020 в 10:07:38
Их нельзя переработать


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  Aлекс 12.03.2020 в 11:06:53   # 742731
вот вам и зеленые технологии
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  Рулон Обоев 12.03.2020 в 11:13:27   # 742732
Они что, токсичные что ли? На метал нельзя сдать? Фейк какой то.
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  Васяй 12.03.2020 в 11:21:11   # 742733
стекловолокно на металл?
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  KAN13 12.03.2020 в 12:07:25   # 742734
.
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  строитель 12.03.2020 в 12:16:14   # 742736
Думаю просто засыпают слоем грунта до «лучших» времен
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  jumanjiqz 12.03.2020 в 13:15:07   # 742741

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  старик 12.03.2020 в 18:40:49   # 742764
А что эти самые лопасти так уж массово выходят из строя?

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  KAN13 12.03.2020 в 18:53:23   # 742767

Отработали установленные сроки эксплуатации , далее утилизация .
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  Васяй 12.03.2020 в 23:25:55   # 742791
Надо срочно закупать по дешевке на наши будущие ветряки!Втулки,гайки с шайбой граверной и супер клей. Они ж не додумаются.(Задорнов им в помощь)
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