Захоронение лопастей от ветряных электростанций

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Марта 2020 в 10:07:38
( 624.89Кб)
( 762.51Кб)
( 717.68Кб)
( 883.52Кб)
( 862.44Кб)
В окрестностях американского города Каспер нашли полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов.
Об этом пишет Bloomberg. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти
На территории "кладбища", которое расположено в городе Каспер штата Вайоминг, хранится почти 900 лопастей. Их закапывают в землю, чтобы хранить до тех пор, пока не изобретут новые способы переработки, которые позволят утилизировать стекловолокно.
Администрация города получает от правительства более $675 тыс. за хранение лопастей ветряков. Ожидается, что в следующие несколько лет в США демонтируют около 8000 лопастей.
Об этом пишет Bloomberg. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти
На территории "кладбища", которое расположено в городе Каспер штата Вайоминг, хранится почти 900 лопастей. Их закапывают в землю, чтобы хранить до тех пор, пока не изобретут новые способы переработки, которые позволят утилизировать стекловолокно.
Администрация города получает от правительства более $675 тыс. за хранение лопастей ветряков. Ожидается, что в следующие несколько лет в США демонтируют около 8000 лопастей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 12.03.2020 в 11:13:27 # 742732
Отработали установленные сроки эксплуатации , далее утилизация .